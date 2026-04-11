母の日にぴったり♡東京ミルクチーズ工場の限定クッキー詰合せが登場

母の日のギフト選びに迷っている方へ♡東京ミルクチーズ工場から、季節限定のストロベリークッキーを含む特別な詰合せが登場しました。2026年4月より各店舗で順次発売されるこのセットは、華やかな見た目と上品な味わいが魅力。定番人気と季節のフレーバーを一度に楽しめる、贈り物にもぴったりなスイーツです♪

母の日にぴったりの限定詰合せ

クッキー詰合せ27枚（ストロベリー）

価格：3,888円(税込)

「ソルト＆カマンベール」「蜂蜜＆ゴルゴンゾーラ」に加え、季節限定「ストロベリー＆マスカルポーネ」を楽しめる贅沢な詰合せ。

落ち着いたピンクのパッケージは母の日ギフトにもぴったりで、感謝の気持ちを上品に伝えられます♡

※期間限定・数量限定商品につき、無くなり次第終了

※各店舗、順次発売

ドトールの母の日ギフト2026♡選べる癒しセットで感謝を届けよう

3種のチーズクッキーを堪能

＜期間限定＞ストロベリー＆マスカルポーネクッキー

価格：9枚入 1,296円(税込)

苺の甘酸っぱさとマスカルポーネのやさしい甘みが重なり、春らしい華やかな味わいに。

ソルト＆カマンベールクッキー

価格：9枚入 1,296円(税込)/18枚入 2,592円(税込)

北海道産牛乳とゲランドの塩を使った生地に、濃厚なカマンベールチーズのチョコをサンド。

蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー

価格：9枚入 1,296円(税込)

ローズマリー蜂蜜の甘みとゴルゴンゾーラのコクが絶妙にマッチした、大人の味わいです。

定番詰合せもチェック

クッキー詰合せ18枚入

価格：2,592円(税込)

内容：18枚入（ソルト＆カマンベール×9枚、蜂蜜＆ゴルゴンゾーラ×9枚）

定番の2種を楽しめるシンプルな詰合せも展開。ちょっとしたギフトや自分へのご褒美にもおすすめです♪

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

感謝を伝える上品スイーツ♡

東京ミルクチーズ工場のクッキー詰合せは、チーズのコクとフルーツの華やかさを楽しめる特別なギフト。見た目の美しさと味わいのバランスが魅力で、母の日の贈り物にもぴったりです♡数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。大切な人へ、心を込めた甘いひとときを贈ってみてください♪