「体のラインが出にくい！」【グローバルワーク】40・50代が1本持っておきたい「優秀パンツ」

体型カバーもおしゃれ見えも叶えてくれるパンツが欲しい！ おすすめの一本を【グローバルワーク】で発見しました。計算されたシルエットでこなれ見えを狙える「優秀パンツ」を、今回はご紹介します。シンプルコーデでもおしゃれに決まり、ついヘビロテしたくなりそうです。

計算されたシルエットでこなれ感を演出

【グローバルワーク】「GOODチノベイカーパンツ」\5,490（税込）

サイドのラインをやや前に出すことで腰まわりがコンパクトに見えるうえ、スタッフのcossyさんによると「膝から下が程よいコクーンデザインで体のラインが出にくい」というベイカーパンツ。計算されたシルエットで、こなれ見えを狙えそう。コットンテンセル素材ならではの柔らかな落ち感でカジュアルになりすぎず、大人コーデにぴったりです。

ゆるっとこなれ感アップできるカジュアルコーデ

大人が、甘めのトップスとバランスよく着こなしやすいのもこのパンツの魅力。フリルをあしらったデニムトップスとも好相性です。春夏のトレンドカラーとしても注目されているカーキなら、デニムブルーともさまざまなカラーとも合わせやすく頼れる一本になりそう。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

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Writer：licca.M