今回は、不倫して離婚した女性が、義実家で見た現実についてのエピソードを紹介します。

せっかく婚約したのに…

「会社の同僚である彼氏と不倫していましたが、ある日夫に不倫がバレてしまい、離婚することになりました。夫からは慰謝料を請求され、息子の親権もとられました。でもこれでやっと彼氏と結婚できると思い、うれしかったです。

そして彼氏と婚約中、義実家に挨拶に行きました。ただ、そこで彼氏がうっかり義両親に、私とは付き合って1年ぐらいで、私が先月離婚したばかりだという話をしてしまったんです。

私たちが不倫していたことに気づいた義両親はすごい勢いで怒り出し、『そんな結婚認めるもんか！』と言い、困惑しました。彼氏も彼氏で、『親にあんなに反対されたら、結婚はちょっと……』と言い出す始末です。離婚して、親権もとられたのに、彼氏と結婚できないなんてことになったら最悪です」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2023年5月）

▽ とはいえ彼氏も、自分の両親に事実を伝えただけではありますよね。義両親が怒るのも当然だと思うのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。