【期間限定】原宿のしまじろうカフェに予約殺到！可愛さだけでなくボリューム感も魅力的《編集部レビュー》

ベネッセコーポレーションの「こどもチャレンジ」に登場するキャラクター「しまじろう」の新ブランド「＆しまじろう」が誕生しました。

ブランドの世界観をリアルに体験できる場として、2026年3月19日から4月5日まで、東京・原宿に期間限定でカフェ「Cafe ＆ Shimajiro」をオープンしています。

オープン前からSNSで話題になり、約600組・2000人以上の予約が殺到。東京バーゲンマニア記者は、この大注目のカフェの発表会と内覧会に出席しました。その模様をレポートします。

丸山桂里奈さん「人間界でしまじろうに近い」

「＆しまじろう」は2028年にしまじろうが40周年を迎えるにあたって、子どもたちの成長だけでなく、保護者世代や大人にとっても"日常に寄り添う存在"として再定義するために生まれたブランドです。

発表会には、3歳の娘がいる本並健治さん（サッカー元日本代表）、丸山桂里奈さん（元サッカー女子日本代表でタレント）夫婦が登壇しました。

丸山さんはしまじろうを意識した金髪×高めのツインお団子ヘアで、「いつも金髪なんですけど、金髪から自分の（黒い）髪の毛が伸びてくるんですね。それがまさにしまじろうって思って。しまじろうのために本当にここまで温めてきたので、人間界だったら私が一番今しまじろうに近いと思います」といって場を和ませていました。

しまじろうに、いつも娘の育児を助けられているという2人。しまじろうは「親から子、子から孫へ、共通の思い出があるブランドってなかなか貴重」「家族を笑顔にしてくれる源」「チームメイトのような感じ」（本並さん）、「家族の真ん中にいてほしい」（丸山さん）と話します。

イベント内でカフェのメニューを試食した2人は「美味しい！」を連発。網目状のフライドポテトを「ポテトがハッシュタグみたいになっている」と表現するなど、丸山さんのユーモアあふれる食レポで会場は笑いに包まれました。

丸山さんが試食したのは「キッズプレート＆Shimajiro」（1760円）で、丸山さんは野菜が何種類も入っていることに感動していました。本並さんが試食したのは「ケーキパフェ＆Shimajiro」（1540円）で、「甘さと酸味のバランスがいい」と満足気でした。

大人も満足できるボリューム

記者もカフェのメニューを試食しました。今回試食したのは、丸山さんと本並さんが試食したキッズプレートとケーキパフェ、そしてラテアートが可愛い「カフェラテ＆Shimajiro」（935円）です。

キッズプレートは、黄色いターメリックライス、野菜たっぷりカレー、きょうりゅう型のナゲット、タコさんウインナーなど、「しまじろう」や子どもが好きなものが詰まったメニューです。

見た目の可愛さはもちろん、大人も満足できるボリュームになっています。全体的にマイルドな味わいでした。サラダにはいちごやデコポンも入っていて、さっぱりと楽しめます。

ケーキパフェもボリュームがあります。天面には大きめのいちごが4粒分トッピングされています。その下にはたっぷりのクリーム、アイス、スポンジケーキが層になっています。全体的に甘めですが、ベリーソースの酸味がアクセントになっています。ほろ苦いカフェラテと相性抜群です。

今回のカフェのために、キッズチェアが3台用意されています。乳幼児を連れていきたい人にとってはありがたいですね。

可愛いグッズの販売も

ピンクを基調とした可愛らしいデザインのオリジナルグッズの販売もあります。「トートバッグ」（2000円）、「マグカップ」（1200円）、「アクリルコースター」（800円）などです。

＜期間限定カフェ「Cafe ＆ Shimajiro」の概要＞

開催期間：2026年3月19日〜4月5日

営業時間：11時30分〜21時（ラストオーダー20時）

※初日のみ14時オープン

場所：cafe STIDIO（東京都渋谷区神宮前4-31-10 YMスクエア原宿1F）

最低注文数が設定されています。メインメニューを1人1品または単品メニューを2品注文する必要があります。ドリンク1杯のみの利用はできません。しまじろうとのコラボメニュー以外の提供もあります。

「食べログ」「Retty」から予約できます。一部予約が埋まっている日時があります。3月23日以降の平日が狙い目です。

（C）Benesse Corporation 1988-2026 / しまじろう

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）