「LINEマンガ」で連載中のウェブトゥーン『全知的な読者の視点から』（原作：singNsong、作画：Sleepy-C、脚色：UMI）は、国内累計閲覧数1.8億回（※1）、グローバルの累計閲覧数25.9億回（※2）を超える人気作品だ。本作の実写映画が、2025年7月からの韓国公開を経てついに日本でも封切りを迎えた。※１：2026年3月時点 ※2：2026年1月時点

【画像】『全知的な読者の視点から』のビジュアル

「LINEマンガ」では、実写映画が日本で公開されることを記念し、3月20日より原作の無料話増量と50％OFFクーポンの配布を実施している。

実写映画『全知的な読者の視点から』は3月20日（金）より、新宿ピカデリーほか全国にて公開。昨年韓国で上映が開始された際は初週ランキングで1位を獲得。台湾、シンガポール、ベトナムをはじめとしたアジアの国々でも軒並み大ヒットを記録した本作は、メタフィクション的な構造、ゲームのような世界観、圧巻のディストピア表現で多くの観客の心を掴んだ。

小説の世界と現実の世界がリンクする異世界を舞台に、唯一の小説の読者である主人公の青年・ドクシャが、生き残りをかけたミッションに挑む壮大なサバイバルアクションを劇場で体感しよう。

（文=リアルサウンド ブック編集部）