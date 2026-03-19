「すき家」、一部商品の値上げを発表 カレー＋60円、朝食＋10円
牛丼チェーン店「すき家」が19日、一部商品の値上げを発表した。24日午前9時より、「カレー 並盛」490円が60円プラスの550円に。「牛まぜのっけ朝食 ごはん並盛」420円が10円プラスの430円となる。価格は税込み。
【画像】「すき家」カレー、朝食の新価格
発表で「カレーについて、3月24日（火）AM9:00 に、商品のリニューアルに合わせた価格改定を実施します」と報告。また、「国産米をはじめとする原材料費や、人件費、エネルギーコストなどの上昇に対応し、商品の品質維持・向上を図るため、朝食商品の価格を改定させていただきます」とも伝えた。
同店の商品には、国産のコシヒカリ・ひとめぼれなど、厳選国産ブランド米が100％使用されている。
なおカレーのリニューアルは「ルーに使う玉ねぎとじゃがいもの量を増やし、野菜の旨みをアップさせたカレーを新たに販売します」と伝えた。
【画像】「すき家」カレー、朝食の新価格
発表で「カレーについて、3月24日（火）AM9:00 に、商品のリニューアルに合わせた価格改定を実施します」と報告。また、「国産米をはじめとする原材料費や、人件費、エネルギーコストなどの上昇に対応し、商品の品質維持・向上を図るため、朝食商品の価格を改定させていただきます」とも伝えた。
同店の商品には、国産のコシヒカリ・ひとめぼれなど、厳選国産ブランド米が100％使用されている。
なおカレーのリニューアルは「ルーに使う玉ねぎとじゃがいもの量を増やし、野菜の旨みをアップさせたカレーを新たに販売します」と伝えた。