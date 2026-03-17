Cake.jpは、サンリオのキャラクターと一緒に推し活を楽しめる"エンジョイアイドルシリーズ"とコラボレーションした「推しのためのカスタムケーキメーカー」をリニューアルした。今回、複数キャラクターを選択できるようになった。

エンジョイアイドルシリーズ"推しのためのカスタムケーキメーカー"

サンリオで誕生した「推し」を楽しく応援するためのグッズシリーズ「エンジョイアイドルシリーズ」とCake.jpのコラボレーション。

今回、「1キャラクターだけでなく、複数のキャラクターを推したい!」という要望に答えて、これまでは1ケーキあたり1キャラクターしか選択できなかったカスタムケーキを複数のキャラクターを選択できるようになった。

サイズは、3号、4号、5号。価格は4,000円〜。

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