【サンリオ】カスタムケーキメーカーがリニューアル!″箱推し″にも対応
Cake.jpは、サンリオのキャラクターと一緒に推し活を楽しめる"エンジョイアイドルシリーズ"とコラボレーションした「推しのためのカスタムケーキメーカー」をリニューアルした。今回、複数キャラクターを選択できるようになった。
エンジョイアイドルシリーズ"推しのためのカスタムケーキメーカー"
サンリオで誕生した「推し」を楽しく応援するためのグッズシリーズ「エンジョイアイドルシリーズ」とCake.jpのコラボレーション。
今回、「1キャラクターだけでなく、複数のキャラクターを推したい!」という要望に答えて、これまでは1ケーキあたり1キャラクターしか選択できなかったカスタムケーキを複数のキャラクターを選択できるようになった。
サイズは、3号、4号、5号。価格は4,000円〜。
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660159
エンジョイアイドルシリーズ"推しのためのカスタムケーキメーカー"
サンリオで誕生した「推し」を楽しく応援するためのグッズシリーズ「エンジョイアイドルシリーズ」とCake.jpのコラボレーション。
今回、「1キャラクターだけでなく、複数のキャラクターを推したい!」という要望に答えて、これまでは1ケーキあたり1キャラクターしか選択できなかったカスタムケーキを複数のキャラクターを選択できるようになった。
サイズは、3号、4号、5号。価格は4,000円〜。
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660159