名古屋発祥の2ブランドが夢のコラボ！「がブリチキン。×世界の山ちゃん」で限定コラボメニューを味わおう
名古屋生まれの「がブリチキン。」と「世界の山ちゃん」が奇跡のコラボレーション企画をスタート。「がブリチキン。」は骨付鳥や唐揚げが人気のブランド。一方の「世界の山ちゃん」は“幻のコショウ”で味付けした「幻の手羽先」が看板メニューと、ともに“鳥料理”を提供する名古屋発祥のブランド。そんな2ブランドが今回、まさかのコラボレーションを実施。双方で限定コラボメニューを提供する。
【写真】「世界の山ちゃん」で提供されるコラボ商品
■それぞれのブランドらしさを活かしたコラボ商品
「世界の山ちゃん」といえば、“幻のコショウ”がやみつきになる「幻の手羽先」を看板メニューに、名古屋名物の「みそ串カツ」や「どて煮」などのほか、多彩なメニューを提供する居酒屋チェーン。「がブリチキン。」は骨付鳥や唐揚げを豪快に“がブリ”と味わうスタイルが人気のブランド。どちらも鳥料理が看板メニューで、「おいしいものを、思いきり楽しんでほしい」という共通の想いを持っていることから、今回のコラボレーションが実現した。
「世界の山ちゃん」では、「がブリチキン。」の“がブチキスパイス”を振りかけた3種の唐揚げを提供。王道は「からあげがブチキスパイス」(737円)で、“がブチキスパイス”の味わいを楽しめる。辛いもの好きには「からあげ旨辛レッド」、ガツンとパンチのある味わいなら「からあげにんにくブラック」(各737円)がおすすめ。せっかくのコラボメニューなので、全種食べ比べするのが楽しい。
「ワンランク上の世界の山ちゃん 山」では、「がブリチキン。」の名物でもある「骨付鳥」を“山流”にアレンジ。強い歯応えと旨味が特徴の「おや鳥」(1650円)と、きめ細やかな肉質の「ひな鳥」(1540円)を、皮目はパリッと、中身はジューシーに焼き上げている。それぞれの味わいの違いを楽しむのもおすすめ。ただし、骨付鳥は1日限定各5食なので早めにチェックを。
「がブリチキン。」の居酒屋店舗では、「世界のがブちゃん」として、「世界の山ちゃん」の“幻のコショウ”を使った5種のからあげを提供。定番の「もも」(495円〜)はもちろん、「ネック」や「鶏トロ」、「すなずり」、「やげん」(各539円〜)はそれぞれ食感も味わいも異なるので、どれも“幻のコショウ”との相性抜群。友達同士や家族でたくさん頼んで食べ比べするのがおすすめ。
一番の注目は「世界の山ちゃんコラボ 手羽先のからあげ」(539円)。「がブリチキン。」で提供している手羽先のからあげを、「世界の山ちゃん」の“幻のコショウ”で味付けしているので、2店の味の違いを堪能してみるのもおもしろい。
フードコートやレストラン店舗では、「世界の山ちゃん」の“幻のコショウ”を使った「世界の山ちゃんコラボからあげ 手羽先コンボ定食(からあげ4個/手羽先2本)」(1309円)などを提供する。
「世界の山ちゃん」、「がブリチキン。」どちらの店舗でもコラボ商品をオーダーするとランダムでオリジナルステッカーがもらえる。デザインはそれぞれのブランドで異なり、なくなり次第終了となるので、こちらも早めにゲットしておこう。
名古屋から鳥料理の魅力を広く伝え、“名古屋鳥グルメ”を盛り上げる今回のコラボレーション。全国の「がブリチキン。」43店舗と、「世界の山ちゃん」69店舗、「ワンランク上の世界の山ちゃん 山」6店舗で、2026年4月26日(日)まで実施されるが、なくなり次第終了となるので、ぜひ早めに両店舗に足を運んで、それぞれの味わいを楽しもう。
※店舗によって価格が異なる場合があります。
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■それぞれのブランドらしさを活かしたコラボ商品
「世界の山ちゃん」といえば、“幻のコショウ”がやみつきになる「幻の手羽先」を看板メニューに、名古屋名物の「みそ串カツ」や「どて煮」などのほか、多彩なメニューを提供する居酒屋チェーン。「がブリチキン。」は骨付鳥や唐揚げを豪快に“がブリ”と味わうスタイルが人気のブランド。どちらも鳥料理が看板メニューで、「おいしいものを、思いきり楽しんでほしい」という共通の想いを持っていることから、今回のコラボレーションが実現した。
「世界の山ちゃん」では、「がブリチキン。」の“がブチキスパイス”を振りかけた3種の唐揚げを提供。王道は「からあげがブチキスパイス」(737円)で、“がブチキスパイス”の味わいを楽しめる。辛いもの好きには「からあげ旨辛レッド」、ガツンとパンチのある味わいなら「からあげにんにくブラック」(各737円)がおすすめ。せっかくのコラボメニューなので、全種食べ比べするのが楽しい。
「ワンランク上の世界の山ちゃん 山」では、「がブリチキン。」の名物でもある「骨付鳥」を“山流”にアレンジ。強い歯応えと旨味が特徴の「おや鳥」(1650円)と、きめ細やかな肉質の「ひな鳥」(1540円)を、皮目はパリッと、中身はジューシーに焼き上げている。それぞれの味わいの違いを楽しむのもおすすめ。ただし、骨付鳥は1日限定各5食なので早めにチェックを。
「がブリチキン。」の居酒屋店舗では、「世界のがブちゃん」として、「世界の山ちゃん」の“幻のコショウ”を使った5種のからあげを提供。定番の「もも」(495円〜)はもちろん、「ネック」や「鶏トロ」、「すなずり」、「やげん」(各539円〜)はそれぞれ食感も味わいも異なるので、どれも“幻のコショウ”との相性抜群。友達同士や家族でたくさん頼んで食べ比べするのがおすすめ。
一番の注目は「世界の山ちゃんコラボ 手羽先のからあげ」(539円)。「がブリチキン。」で提供している手羽先のからあげを、「世界の山ちゃん」の“幻のコショウ”で味付けしているので、2店の味の違いを堪能してみるのもおもしろい。
フードコートやレストラン店舗では、「世界の山ちゃん」の“幻のコショウ”を使った「世界の山ちゃんコラボからあげ 手羽先コンボ定食(からあげ4個/手羽先2本)」(1309円)などを提供する。
「世界の山ちゃん」、「がブリチキン。」どちらの店舗でもコラボ商品をオーダーするとランダムでオリジナルステッカーがもらえる。デザインはそれぞれのブランドで異なり、なくなり次第終了となるので、こちらも早めにゲットしておこう。
名古屋から鳥料理の魅力を広く伝え、“名古屋鳥グルメ”を盛り上げる今回のコラボレーション。全国の「がブリチキン。」43店舗と、「世界の山ちゃん」69店舗、「ワンランク上の世界の山ちゃん 山」6店舗で、2026年4月26日(日)まで実施されるが、なくなり次第終了となるので、ぜひ早めに両店舗に足を運んで、それぞれの味わいを楽しもう。
※店舗によって価格が異なる場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。