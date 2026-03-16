希少いちご「あまりん」を使ったストロベリーアフタヌーンティーがウェスティンホテル大阪で開催
「ウェスティンホテル大阪」の1階にある「Lobby Lounge(ロビーラウンジ)」では、濃厚な甘みが特徴の希少いちご「あまりん」をアクセントに、春の訪れを表現した「ストロベリーアフタヌーンティー」を2026年5月6日(振休)まで開催中だ。
【写真】1日10食限定の「あまりんパフェ」(6000円)
同ホテルは、再開発で注目を集める梅田エリアにありながら、大阪駅から徒歩約7分とアクセスも良好。会場となる「Lobby Lounge(ロビーラウンジ)」は、3フロア吹き抜けの開放的な空間に58席を備え、ゆったりとした時間を過ごせる。
■希少いちご「あまりん」を贅沢に味わう
春の気配を感じさせる「ストロベリーアフタヌーンティー」のティースタンドには、かわいらしいスイーツがずらり。すべて自家製で、パティシエの技が光る仕上がり。さらに、稀少いちご「あまりん」を味わえるのが大きな魅力となっている。
「あまりん」は、埼玉県で開発されたオリジナル品種で、強い甘みが特徴。一般的ないちごの糖度は約13度だが「あまりん」は糖度18〜20度に達することもあり、練乳なしでも十分に甘く、果実本来の味わいをダイレクトに楽しめる。鮮やかな赤色と、ころんと丸いフォルムのかわいらしさも魅力だ。
収穫量が少なく、産地以外ではまだ入手しにくい希少品種だが、近年は全国的に注目度が高まっている。
「あまりん」を使用しているのは、1段目にあるショートケーキ。「王道のショートケーキに合わせることで、“あまりん”そのものの味わいをしっかり楽しんでいただけるようにしました」と話すのは、広報担当の近藤亜美さん。
ショートケーキの隣にある「レモンゼリーとフランボワーズのグラススイーツ」は、食前酒をイメージ。さっぱりとした口当たりで食欲を刺激する。最初にいただくのがおすすめだ。
2段目と3段目にはマカロンやミルフィーユ、パウンドケーキなど洋菓子の王道が並ぶ。パティシエの腕が試されるジャンルでもあり、ホテルメイドならではの上質な味わいを楽しめる。
■メッセージにも対応！推し活や記念日にもぴったり
各プレートには、いちごパウダーで描いたバラの模様があしらわれ、華やかな雰囲気を演出。予約時に伝えればプレートにメッセージを入れることも可能で、誕生日や記念日、推し活などにも人気なのだという。
さらに、飾りとしてフレッシュのいちごを6粒使用。「いちご狩りのようにそのまま味わえるほか、チョコレートや練乳をつけて味の変化も楽しめます」と近藤さん。フレッシュないちごを一緒に味わえる贅沢さがうれしい。
また、“思い切りいちごスイーツを堪能してほしい”という思いから、セイボリーは別皿で提供。あえていちごを使わず、その分スイーツのいちごを十分に楽しめる構成となっている。
ドリンクは、1人1杯選べるスペシャルティー「ART OF TEA」に加え、JING TEAやMARIAGE FRERESやRonnefeldtのお茶のほか、コーヒーやカフェインレスコーヒーがフリーフローで提供される。
■アフタヌーンティー限定の乙女なモクテル
さらに注目したいのが、モクテル「Blooming Amarin」付きのプラン。ホテルのバーテンダーが、このアフタヌーンティーのために特別に考案した一杯で、エディブルフラワーに囲まれた「あまりん」が、乙女心をくすぐる愛らしいビジュアルに仕上がっている。
いちごミルクのようなやさしい甘さながら、フレッシュないちごを使用しているため、果実そのものの甘みや酸味が感じられ満足度も高い。モクテルのみの単品販売はなく、アフタヌーンティーとセットでのみ楽しめる。
■「あまりん」づくしのメニューも
そして、「あまりん」をもっと楽しみたい人にのために、フレッシュの「あまりん」を10粒使用した「あまりんパフェ」(1日10食限定)や、16粒の「あまりん」を贅沢に使ったホールケーキ「あまりんショートケーキ」(7日前要予約・テイクアウトのみ)など、“あまりんづくし”のメニューもラインナップ。
ストロベリーアフタヌーンティーの予約は好調で、土日を中心に埋まりつつあるとのこと。気になる人は早めの予約がおすすめだ。
取材・文＝二木繁美
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】1日10食限定の「あまりんパフェ」(6000円)
同ホテルは、再開発で注目を集める梅田エリアにありながら、大阪駅から徒歩約7分とアクセスも良好。会場となる「Lobby Lounge(ロビーラウンジ)」は、3フロア吹き抜けの開放的な空間に58席を備え、ゆったりとした時間を過ごせる。
■希少いちご「あまりん」を贅沢に味わう
春の気配を感じさせる「ストロベリーアフタヌーンティー」のティースタンドには、かわいらしいスイーツがずらり。すべて自家製で、パティシエの技が光る仕上がり。さらに、稀少いちご「あまりん」を味わえるのが大きな魅力となっている。
「あまりん」は、埼玉県で開発されたオリジナル品種で、強い甘みが特徴。一般的ないちごの糖度は約13度だが「あまりん」は糖度18〜20度に達することもあり、練乳なしでも十分に甘く、果実本来の味わいをダイレクトに楽しめる。鮮やかな赤色と、ころんと丸いフォルムのかわいらしさも魅力だ。
収穫量が少なく、産地以外ではまだ入手しにくい希少品種だが、近年は全国的に注目度が高まっている。
「あまりん」を使用しているのは、1段目にあるショートケーキ。「王道のショートケーキに合わせることで、“あまりん”そのものの味わいをしっかり楽しんでいただけるようにしました」と話すのは、広報担当の近藤亜美さん。
ショートケーキの隣にある「レモンゼリーとフランボワーズのグラススイーツ」は、食前酒をイメージ。さっぱりとした口当たりで食欲を刺激する。最初にいただくのがおすすめだ。
2段目と3段目にはマカロンやミルフィーユ、パウンドケーキなど洋菓子の王道が並ぶ。パティシエの腕が試されるジャンルでもあり、ホテルメイドならではの上質な味わいを楽しめる。
■メッセージにも対応！推し活や記念日にもぴったり
各プレートには、いちごパウダーで描いたバラの模様があしらわれ、華やかな雰囲気を演出。予約時に伝えればプレートにメッセージを入れることも可能で、誕生日や記念日、推し活などにも人気なのだという。
さらに、飾りとしてフレッシュのいちごを6粒使用。「いちご狩りのようにそのまま味わえるほか、チョコレートや練乳をつけて味の変化も楽しめます」と近藤さん。フレッシュないちごを一緒に味わえる贅沢さがうれしい。
また、“思い切りいちごスイーツを堪能してほしい”という思いから、セイボリーは別皿で提供。あえていちごを使わず、その分スイーツのいちごを十分に楽しめる構成となっている。
ドリンクは、1人1杯選べるスペシャルティー「ART OF TEA」に加え、JING TEAやMARIAGE FRERESやRonnefeldtのお茶のほか、コーヒーやカフェインレスコーヒーがフリーフローで提供される。
■アフタヌーンティー限定の乙女なモクテル
さらに注目したいのが、モクテル「Blooming Amarin」付きのプラン。ホテルのバーテンダーが、このアフタヌーンティーのために特別に考案した一杯で、エディブルフラワーに囲まれた「あまりん」が、乙女心をくすぐる愛らしいビジュアルに仕上がっている。
いちごミルクのようなやさしい甘さながら、フレッシュないちごを使用しているため、果実そのものの甘みや酸味が感じられ満足度も高い。モクテルのみの単品販売はなく、アフタヌーンティーとセットでのみ楽しめる。
■「あまりん」づくしのメニューも
そして、「あまりん」をもっと楽しみたい人にのために、フレッシュの「あまりん」を10粒使用した「あまりんパフェ」(1日10食限定)や、16粒の「あまりん」を贅沢に使ったホールケーキ「あまりんショートケーキ」(7日前要予約・テイクアウトのみ)など、“あまりんづくし”のメニューもラインナップ。
ストロベリーアフタヌーンティーの予約は好調で、土日を中心に埋まりつつあるとのこと。気になる人は早めの予約がおすすめだ。
取材・文＝二木繁美
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