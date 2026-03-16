ミャクミャク、グラビア写真集が発売決定 ビーチ＆ベッド上で「ドキドキ」の渾身ショット 先行カット＆コメント発表【全文】
大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクのグラビア写真集『I myaku you.』が、万博開幕1周年となる4月13日に発売決定。16日、ミャクミャクのグラビアショット＆コメントが公開された。
【写真集カット】ミャクミャク、グラビアポーズ ベッド上やビーチであらわな姿
『I myaku you.』、ミャクミャクの魅力・かわいさを余すことなく詰め込んだ、ファン必見の渾身の1冊となる。タイトルには、“みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせたい“という意味が込められた。
2泊3日の沖縄ロケを敢行し、豊かな自然を背景にアイドルさながらのポーズをきめた、思わず笑顔になるかわいらしいミャクミャクの姿を撮り下ろした。
また、“袋とじ”カットもあるという。購入者特典として、珠玉のカットでデザインした「フォトカード」を封入予定。
さらに、写真集の発売を記念し、東京・大阪・名古屋の3都市で「お渡し会」の実施が決まった。
■ ミャクミャク インタビュー
――初グラビアの感想を教えてください。
とっても楽しかったよ！これからも色々なことに挑戦していきたいな！
――タイトルの「I myaku you.」はどんな意味が込められていますか？
見た人みんなをドキドキさせる、つまりこれはミャクミャクからみんなに向けての…えっと…なんだったかな…
たくさん教えてもらったんだけどミャクミャクはなんかかわいいなって思ってる！
――見どころを教えてください。
ぜんぶだよ。
――撮影に向けて準備したことはありますか？
ぜんぶの目がぜんぶあいてられるように練習したよ。
――ファンの皆さんに一言！
買って！
■1stグラビア写真集『I myaku you.』概要
仕様：224ページ／カラー／特製フォトカード付き（全5種類のうち1枚封入）
撮影：てんてん
監修：2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィス
発行：フェリシモ出版
定価：3960円（本体3600円＋税10％）
発売日：2026年4月13日
販売方法：フェリシモ ショッピングサイト、
2025大阪・関西万博オフィシャルオンラインストア（2026年春オープン予定）、
丸善ジュンク堂書店系列の2025 大阪・関西万博オフィシャルストアなど
【写真集カット】ミャクミャク、グラビアポーズ ベッド上やビーチであらわな姿
『I myaku you.』、ミャクミャクの魅力・かわいさを余すことなく詰め込んだ、ファン必見の渾身の1冊となる。タイトルには、“みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせたい“という意味が込められた。
2泊3日の沖縄ロケを敢行し、豊かな自然を背景にアイドルさながらのポーズをきめた、思わず笑顔になるかわいらしいミャクミャクの姿を撮り下ろした。
さらに、写真集の発売を記念し、東京・大阪・名古屋の3都市で「お渡し会」の実施が決まった。
■ ミャクミャク インタビュー
――初グラビアの感想を教えてください。
とっても楽しかったよ！これからも色々なことに挑戦していきたいな！
――タイトルの「I myaku you.」はどんな意味が込められていますか？
見た人みんなをドキドキさせる、つまりこれはミャクミャクからみんなに向けての…えっと…なんだったかな…
たくさん教えてもらったんだけどミャクミャクはなんかかわいいなって思ってる！
――見どころを教えてください。
ぜんぶだよ。
――撮影に向けて準備したことはありますか？
ぜんぶの目がぜんぶあいてられるように練習したよ。
――ファンの皆さんに一言！
買って！
■1stグラビア写真集『I myaku you.』概要
仕様：224ページ／カラー／特製フォトカード付き（全5種類のうち1枚封入）
撮影：てんてん
監修：2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィス
発行：フェリシモ出版
定価：3960円（本体3600円＋税10％）
発売日：2026年4月13日
販売方法：フェリシモ ショッピングサイト、
2025大阪・関西万博オフィシャルオンラインストア（2026年春オープン予定）、
丸善ジュンク堂書店系列の2025 大阪・関西万博オフィシャルストアなど