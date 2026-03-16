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投資家の田端信太郎氏が、YouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」にて「高PER=割高は大間違いです!!高PERでも買える条件を解説します」を公開した。一般的に割高とされる高PERの銘柄でも買い時となる条件について、現在の数値にとらわれない独自の視点を解説した。



動画の冒頭、「PERが高すぎても買おうとする時はどんな時か」という問いに対し、田端氏は「赤黒スレスレぐらいの株って、例えば利益1円だったらPERって無限大みたいに見える」と説明する。利益が極端に少ない状態では、数値が異常に高く算出されてしまうという背景を提示した。



その上で、「確実にこの後めちゃくちゃ増益する」と見込める場合が買いの条件になると語る。多くの投資家が参考にしている現在のPERについて、「実績値でしょ。過去でしょ」「バックミラーなの」と表現。配当利回りなどと同様に、現在の数値はあくまで過去の業績に基づいたものに過ぎないと指摘した。



さらに、「将来1年後、2年後、3年後のPERがどうなるかというところに対して、確信を持った自分のビュー」を持てるかが鍵になると説明する。企業の将来的な成長を見据え、その見立てに対して自身でポジションを取れるのであれば、現在のPERがどれほど高く見えても「買いたい時は買いますよ」と明言した。



現在のPERの高さだけで割高と判断するのではなく、将来の利益成長を見極めることの重要性を強調した。過去のデータという「バックミラー」に惑わされず、数年後の企業の姿を予測することが、投資における真の価値判断であると結論付けた。