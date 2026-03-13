「気づいたら踏み込んでいた…」不倫にハマる女性に見られる共通パターン
「まさか自分が不倫するなんて思わなかった」と振り返る女性は少なくありません。不倫は最初から強い覚悟で始まるケースよりも、気づけば関係に踏み込んでいたという流れが多いもの。そして、そういう不倫にハマる女性には、いくつか共通する行動パターンがあります。
最初は“恋愛”だと思っていない
関係の始まりは、相談相手や気の合う友人というケースが少なくありません。「ただ話しているだけ」と思っているうちに距離が近づき、気づいたときには「この人は特別な存在」と恋愛感情に変わっている。そんな風に最初から不倫だと認識していないことが多いのです。
自分の気持ちを正当化してしまう
「家庭がうまくいっていない」「彼だけは理解してくれる」などの理由を自分の中で積み重ねることで、関係に意味を見出してしまうことがあります。恋愛感情そのものより、“この関係は必要”という納得が続く理由になることがあるのです。
日常の中に男性が自然と入り込んでくる
男性と連絡を取り合うことが習慣になり、気づけば生活の一部になっている。特別な出来事ではなく、日常の延長として関係が続いているケースも少なくありません。恋愛というより“日常の支え”として存在が大きくなると、関係は長く続きやすくなります。
不倫中の女性の多くは、日常の延長の中で関係が深まり、抜け出しにくくなっていっただけというケースがほとんど。もし関係に違和感を覚えたなら、最初にどこで線を越えたのかを振り返ること。それが状況を見つめ直すきっかけになるかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「分かってるのにやめられない」不倫中の女性にありがちな“あるある”