元AKB48・永尾まりやをめぐる“三角関係”が勃発！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）の第５話をABEMA SPECIALチャンネルにて放送した。
『ラブパワーキングダム２』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第５代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/30歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー８名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン１の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/32歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー８名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCは、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが務める。
第５話では、次回の「３rdモテVOTE」について「投票できるのは３票から２票になる」「男女２人ずつ計４人が脱落する」というルールが発表され、DAY５を迎えたメンバーたちは絶景のゴゾ島ショートトリップへ。その後、「女性はそれぞれの場所で男性を待ち、男性はデートしたい相手が待つ場所へ向かう」というミッションが発動。次の「３rdモテVOTE」まで、これが最後の２ショットチャンスだということも知らされる。
元AKB48でモデル兼女優・まりやの元へ一番に現れたのは、これまで距離を縮めてきた格闘家・たいじゅ。「俺はまりやを誘いたかった」「ゆっくり２人で過ごしたい」とストレートに想いを伝え、いい雰囲気になる２人だが、そこへ俳優・ゆうとが「僕もデートさせてもらっていいですか？」と堂々と乱入。これまでショーダンサー・るみと甘い時間を過ごしていたゆうとだが、心変わりを決意してまりやの元へ。たいじゅが動揺を隠せない中、まりやとの洞窟デートへ向かったゆうとは、「今日から本命としていかせてもらう」「グイグイいっちゃうかも」と大胆宣言。「ギューしていい？」とまりやを力強くハグした直後、情熱的なキスを交わす。さらに“おかわりキス”を連発するゆうとの大人の色気に、スタジオのYOUは「これはモテるわぁ」と、せいやも「ゆうと、余裕あんねんな」とコメント。のちの個別インタビューで、ゆうとは「たいじゅ君と闘おうと思いました」「男としての強さは絶対敵わないけど、恋愛としてはボコボコにしようかな」と世界チャンピオンを相手にライバル心を剥き出しに。まりやをめぐるバチバチの三角関係に、せいやは「ゆうと強いですね」と今後の展開に期待を寄せた。
一方、絶景のベンチで男性を待つタレント兼レースクイーン・もえの元には、一途な思いを抱えた内科医・たかしが。たかしは前回もえがたいじゅと過激な「泥パックデート」に行ったことに嫉妬心を燃やしており、「俺ともえだけの思い出がほしい」「たいじゅに泥パックやられたのがモヤモヤしてて、上書きオイルしたいな」とまさかの願いを口に。スタジオのせいやが「上書きオイルって何やねん！」とツッコミを入れ、スタジオは爆笑に包まれる中、アロエオイルを取り出し、もえの手や腕、肩に丁寧に塗り始めたたかしは、「もえちゃんのことしか考えられなくなってて、めっちゃ大好きになってる」と後ろから力強くバックハグ。そして「目つぶって」と、もえの頬に手を添えてキスを交わす。もえを振り向かせるための熱烈なアプローチに、せいやが思わず「こらこら！」と声を張り上げた一方、YOUや谷は「清々しい」「（もえに）刺さってほしい」とたかしにエールを送った。
完全に恋愛モードに火がついた男性陣の猛攻に、スタジオも大盛り上がりとなった第５話は無料で見逃し視聴が可能。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.１モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。新シーズン『ラブパワーキングダム２』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けしている。
（C）AbemaTV, Inc.
『ラブパワーキングダム２』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第５代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/30歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー８名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン１の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/32歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー８名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCは、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが務める。
元AKB48でモデル兼女優・まりやの元へ一番に現れたのは、これまで距離を縮めてきた格闘家・たいじゅ。「俺はまりやを誘いたかった」「ゆっくり２人で過ごしたい」とストレートに想いを伝え、いい雰囲気になる２人だが、そこへ俳優・ゆうとが「僕もデートさせてもらっていいですか？」と堂々と乱入。これまでショーダンサー・るみと甘い時間を過ごしていたゆうとだが、心変わりを決意してまりやの元へ。たいじゅが動揺を隠せない中、まりやとの洞窟デートへ向かったゆうとは、「今日から本命としていかせてもらう」「グイグイいっちゃうかも」と大胆宣言。「ギューしていい？」とまりやを力強くハグした直後、情熱的なキスを交わす。さらに“おかわりキス”を連発するゆうとの大人の色気に、スタジオのYOUは「これはモテるわぁ」と、せいやも「ゆうと、余裕あんねんな」とコメント。のちの個別インタビューで、ゆうとは「たいじゅ君と闘おうと思いました」「男としての強さは絶対敵わないけど、恋愛としてはボコボコにしようかな」と世界チャンピオンを相手にライバル心を剥き出しに。まりやをめぐるバチバチの三角関係に、せいやは「ゆうと強いですね」と今後の展開に期待を寄せた。
一方、絶景のベンチで男性を待つタレント兼レースクイーン・もえの元には、一途な思いを抱えた内科医・たかしが。たかしは前回もえがたいじゅと過激な「泥パックデート」に行ったことに嫉妬心を燃やしており、「俺ともえだけの思い出がほしい」「たいじゅに泥パックやられたのがモヤモヤしてて、上書きオイルしたいな」とまさかの願いを口に。スタジオのせいやが「上書きオイルって何やねん！」とツッコミを入れ、スタジオは爆笑に包まれる中、アロエオイルを取り出し、もえの手や腕、肩に丁寧に塗り始めたたかしは、「もえちゃんのことしか考えられなくなってて、めっちゃ大好きになってる」と後ろから力強くバックハグ。そして「目つぶって」と、もえの頬に手を添えてキスを交わす。もえを振り向かせるための熱烈なアプローチに、せいやが思わず「こらこら！」と声を張り上げた一方、YOUや谷は「清々しい」「（もえに）刺さってほしい」とたかしにエールを送った。
完全に恋愛モードに火がついた男性陣の猛攻に、スタジオも大盛り上がりとなった第５話は無料で見逃し視聴が可能。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.１モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。新シーズン『ラブパワーキングダム２』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けしている。
（C）AbemaTV, Inc.