渡辺美奈代、愛犬リル９歳誕生日に華やかなバースデーケーキ
歌手でタレントの渡辺美奈代が11日までにオフィシャルブログを更新。夫婦二人っきりの夕食メニューや長女的存在の愛犬・リルちゃんの９歳の誕生日をお祝いした様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
９日、渡辺は「夫婦ふたりごはん」と題してブログを更新すると「今夜は もやしくんとふたりごはん」とコメント。「頂きまーす」とともに、こんがり焼き色のついたきりたんぽのほか、鶏肉やきのこ、ねぎ、三つ葉などがたっぷりと入ったきりたんぽ鍋を披露。
続けて更新した「お誕生日ケーキ」と題したブログでは、愛犬・リルの誕生日を祝ったことを報告。「リルさんのお誕生日ケーキ」と紹介し、“Happy Birthday LIL”の文字やハートなどのデコレーションが施されたピンクの２段の華やかなバースデーケーキを公開。
さらに「モグモグ」と題してブログを更新。「いただきまーす」とコメントを添え、リルがケーキに顔を近づけてクリームをぺろりと舐める姿や勢いよくかぶりつく様子などを公開。愛らしい“モグモグ”ショットが並び、誕生日を楽しむ様子が伝わる投稿となっている。
これらの投稿にファンから「寒かったのできりたんぽ鍋良いですね」「素敵な夜ごはん！」「とっても…美味しそう」や「ピンクでめちゃくちゃ可愛い」「リルちゃんおめでとう」「リルさんに相応しい ピンクのケーキ」「わぁアイドルリルちゃんにぴったり」「豪華な２段ケーキ」「モグモグ美味しいね」「美味しそうにケーキ食べてますね」「リルちゃん、豪華なケーキ良かったね！」「嬉しそうににっこり」などの声が寄せられている。
