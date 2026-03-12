大河ドラマ『豊臣兄弟！』が話題の今、現代ニッポンにも“天下取り”さながらに活躍する「きょうだい」がいる。ダンスクリエーター・ダンサーのSAMの実家は1896年設立、現在は17の診療科を擁する丸山記念総合病院（埼玉県さいたま市）。当初は医師を目指したが、ダンスに熱中。1992年、ダンス＆ボーカルグループ・TRFに参加した。

現在の同病院の理事長は、弟の丸山正統（まさのり）さん。父・正義氏（同院2代目理事長）の後を継ぎ、地域医療を担う。SAMは2016年に一般社団法人「ダレデモダンス」を設立。高齢者向けプログラムの普及にも取り組んでいる。2人が語るファミリーヒストリー！

丸山正統 兄貴は4つ上で、ガキ大将だったよね。本名が正温（まさはる）だから、みんな「はるちゃん」って呼んで慕っていた。よく、野球や缶蹴りをしたね。

SAM 病院の駐車場が遊び場だったな。でも、同時に小学生のころから、親父には「将来は医者になるんだ」と言い聞かされてきた。

正統 それで、兄貴も僕も中学受験をして、それぞれ別の私立の進学校に通ったんだけど、僕の学校は生徒指導部がすごく厳しかったな。

SAM いや、どんな学校にも、各クラスに5人はチャラチャラしたやつがいるんだよ（笑）。そんな友達に誘われて、六本木のディスコに初めて行ったのが15歳のとき。高3のころには、毎晩のように窓から家を抜け出して、歌舞伎町のディスコに遊びに行ってた。朝方にこっそり、何事もなかったかのようにベッドに戻る。

正統 両親は、うすうす気づいてたはずだよ（笑）。

SAM いや、知っていたら、それを許すような家じゃないって（笑）。一度バレたときには、そのまま2週間、家に帰らなかったくらい。ただ、あのとき親父に「将来、何になってもいいから、真面目にやれ」って言われ、ダンスを仕事にする覚悟ができた。

正統 まだ兄貴がTRFでデビューする前、僕が大学4年生のときだったかな。学園祭に兄貴たちのチームをゲストで呼んだんだよね。

SAM そんなことあったっけ？

正統 あったんだよ。まだそれほどお客さんは入らなかったけど、兄貴たちが踊りに来てくれた。「まるちゃんのお兄さんって『リフラフ』のSAMの友達？」と聞かれて、「兄貴がSAMだよ」と返したら、すごく驚かれたこともあった（「リフラフ」はアイドル時代のSAMが所属していたグループ）。

SAM ぜんぜん知らない（笑）。

正統 ゼロからダンスの道を切り開いた兄貴は、本当にすごいと思う。ダンスにノーベル賞があるなら、候補になるくらいの存在だよ。ただ、家業を継ぐ側も今は本当に大変なんだよ。がんじがらめの医療業界のなかで、みんなギリギリのところで踏ん張ってる状態だから。

SAM ずっと、病院を継ぐなら正統だろうなと思って見ていたよ。昔から頭がよかったし、産婦人科の世界では、技術的にもすごく高いと聞いている。僕は地元の岩槻には寄りつかなかった時期もあったけど、2016年に一般社団法人「ダレデモダンス」を設立し、今は毎月、健康寿命を延ばす「ダレデモダンス」のワークショップを開いている。それはきっと、丸山家の“健康”というルーツに戻ってきたからだろうね。

