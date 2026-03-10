ぼる塾・あんり、今まで「いじめられたことがない」 その理由も明かす
お笑いカルテット・ぼる塾のあんり（31）が8日放送のテレビ朝日系『有吉クイズ』（毎週日曜 深0：40）に出演。「今までいじめられたことがない」と告白し、その理由も明かした。
【動画】“家族全員ヤンキー”の家庭環境について語る約6年前のあんり きりやはるかも登場
この日は大人気企画「有吉と行くメモドライブ」を実施。あんりのほか、銀シャリ・橋本直、すゑひろがりず・南條庄助、バッテリィズ・エース、エバース・町田和樹が参加した。
同企画では、芸人たちがドライブロケを実施し、車内で思ったことをリアルタイムでメモする。ワイワイ楽しくドライブしているように見える瞬間でも、「いつまでナビ入れてんだよ」「長くなりそうだな」など、頭の中で思っていることは人それぞれで…。そんな芸人たちのリアルな心の声を、ロケ映像とともにスタジオでのぞき見する企画となっている。
“父が元暴走族、母が元レディース、兄2人が元ヤン”という「家族全員ヤンキーの環境」で育ったというあんりは、車内のトークで有吉弘行から「あんりは、いじめられたことがないんだよな？お父さんとお兄さん怖いから…」と振られると、「そうです。入学した頃には、あの家から来るっていうのがわかられてるから何も言われたことがない」と語っていた。
さらには、有吉から「あんりってコーヒー好き？」と質問されると、「紅茶の方が好み…」と答え、続けて「ティーパーティーとかしてた？」と問われると、すぐさま運転席の南條が「無いでしょ…」とボソリ。有吉が「南條なんだよ!!」と笑いながら指差すと、「（だって）暴走族でしょ？」と言う南條に、「暴走族の家も紅茶ぐらいありますよ、そりゃ」と返していた。
