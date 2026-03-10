グラニフ、「カービィ」コラボアパレル追加予約開始！ 最近の絵柄からドット絵まで可愛いデザイン
グラニフは、3月10日に発売した「星のカービィ」とのコラボレーションアイテムについて、一部アイテムの追加予約受付を同社ECサイトにて行なう。追加分の予約受付期間は3月10日より3月23日まで。
今回のコラボレーションでは、カービィの顔を立体的に表現したパーカーや胸のポケットを吸い込もうとしているカービィをデザインしたTシャツ、ドット絵のカービィをあしらったものなど全19点の商品が展開されている。
追加で予約受付が行なわれているのは、「スウェット・パーカー」、「Tシャツ」、「シャツ・ブラウス」、「パンツ・スカート」、「靴下・レギンス」、「帽子」、「バッグ」、「財布・小物」の全15点。注文後のキャンセルはできない点に注意していただきたい。
なお、追加予約分の出荷予定についてはアイテムによって異なり、大きく5月26日以降と6月6日以降に分かれている。
□グラニフ「星のカービィ」コレクション【追加予約アイテム】
「カービィ フェイス｜ミニ裏毛ビッグシルエット半袖パーカー」5,900円
「ポケットをすいこみ！？｜ビッグシルエットTシャツ」4,500円
「てごわいぞ！｜ビッグシルエットトリムTシャツ」4,500円
「てごわいぞ！(パターン)｜ビッグシルエット半袖シャツ」6,900円
「がんばれ！ワドルディ｜ビッグシルエット半袖シャツ」6,900円
「グルメレース｜ベイカーパンツ」7,900円
「すいこみ ステッチ｜ビッグシルエットショートパンツ」6,900円
「りんごとカービィ｜ロングソックス」1,200円
「CONTINUE｜Tシャツ」3,500円
「プププランド｜Tシャツ」3,500円
「てくてくカービィ｜Tシャツ」3,500円
「グルメレース｜キャップ」3,900円
「グルメレース｜ナイロンショルダーバッグ」4,900円
「プププランド｜ナイロンストリングバッグ」3,900円
「ぷくぷくカービィ｜ジップウォレット」5,500円
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.