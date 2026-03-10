【グラニフ：星のカービィ】 3月10日 発売・追加予約開始 価格：1,200円～

グラニフは、3月10日に発売した「星のカービィ」とのコラボレーションアイテムについて、一部アイテムの追加予約受付を同社ECサイトにて行なう。追加分の予約受付期間は3月10日より3月23日まで。

今回のコラボレーションでは、カービィの顔を立体的に表現したパーカーや胸のポケットを吸い込もうとしているカービィをデザインしたTシャツ、ドット絵のカービィをあしらったものなど全19点の商品が展開されている。

追加で予約受付が行なわれているのは、「スウェット・パーカー」、「Tシャツ」、「シャツ・ブラウス」、「パンツ・スカート」、「靴下・レギンス」、「帽子」、「バッグ」、「財布・小物」の全15点。注文後のキャンセルはできない点に注意していただきたい。

なお、追加予約分の出荷予定についてはアイテムによって異なり、大きく5月26日以降と6月6日以降に分かれている。

□グラニフ「星のカービィ」コレクション

【追加予約アイテム】

「カービィ フェイス｜ミニ裏毛ビッグシルエット半袖パーカー」5,900円

「ポケットをすいこみ！？｜ビッグシルエットTシャツ」4,500円

「てごわいぞ！｜ビッグシルエットトリムTシャツ」4,500円

「てごわいぞ！(パターン)｜ビッグシルエット半袖シャツ」6,900円

「がんばれ！ワドルディ｜ビッグシルエット半袖シャツ」6,900円

「グルメレース｜ベイカーパンツ」7,900円

「すいこみ ステッチ｜ビッグシルエットショートパンツ」6,900円

「りんごとカービィ｜ロングソックス」1,200円

「CONTINUE｜Tシャツ」3,500円

「プププランド｜Tシャツ」3,500円

「てくてくカービィ｜Tシャツ」3,500円

「グルメレース｜キャップ」3,900円

「グルメレース｜ナイロンショルダーバッグ」4,900円

「プププランド｜ナイロンストリングバッグ」3,900円

「ぷくぷくカービィ｜ジップウォレット」5,500円

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.