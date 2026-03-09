「CRAFT STYLE」とは

2025年11月20日、ホンダは軽自動車のホンダ「N-ONE」の一部改良を発表し、同年11月21日に発売しました。

また、特別仕様車「CRAFT STYLE」も新たに設定されていますが、どのようなモデルなのでしょうか。

N-ONEは2012年に初代が登場した軽自動車です。Honda乗用車の原点とされる「N360」の思想を背景に開発され、丸型ヘッドライトをはじめとするデザインが特徴とされてきました。

2020年11月にはフルモデルチェンジを実施しています。2代目ではプラットフォームを刷新しつつ、先代のイメージを継承したスタイルとパッケージングが採用されました。

パワートレインは660ccDOHCエンジンを搭載し、CVTまたは6速MTを組み合わせます。駆動方式はFFと4WDを設定。グレードは「Original」「Premium」「Premium Tourer」「RS」をラインナップしています。

今回の一部改良では全グレードの装備がさらに充実しました。全タイプに前方パーキングセンサーが追加されたほか、運転席正面には7インチTFT液晶メーターが新たに採用されています。なお、今回の改良に伴いRSグレードは6速MT専用の設定となりました。

新設定された特別仕様車CRAFT STYLEは、Originalグレードをベースに北欧の世界観をイメージしたスタイリッシュなモデルです。

エクステリアは、ホワイトのフロントグリルモールにクロームメッキを施し、電動格納式リモコンカラードドアミラーやアウタードアハンドルにもアクセントとしてホワイトカラーが採用されました。

リアライセンスガーニッシュにもホワイトとクロームメッキの加飾を施しており、足元にはホワイトのハーフホイールキャップを組み合わせた14インチスチールホイールを装着しています。ヘッドライトエクステンションカラーはブラックで引き締められました。

インテリアはトープとプラチナホワイトを基調としたシンプルで温かみのある空間に仕上げられています。

インパネガーニッシュには落ち着きを感じさせるウッド調のトープ色が採用されました。シートにはプライムスムース素材を用いたコンビシートを採用し、フロントドアアームレストもトープ色で統一されています。

パワートレインは最高出力43kW、最大トルク65N・mを発生する0.66LエンジンにCVTを組み合わせ、駆動方式はFFと4WDから選択可能です。

燃料はFFモデルでWLTCモード23.2km／Lを実現しています。

また、Honda SENSINGを標準装備し、衝突軽減ブレーキや誤発進抑制機能、渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール、車線維持支援システムなどを備えています。

ボディカラーはシーベッドブルー・パール、フィヨルドミスト・パール、プレミアムアイボリー・パールIIが設定されました。

価格（消費税込）はFF車が188万1000円、4WD車が202万6200円となっています。

今回のN-ONEは、先進的な液晶メーターの採用で現代的な利便性を手に入れつつ、特別仕様車では北欧家具のような心地よさを表現するなど、単なる移動手段を超えた愛着の持てるパートナーへと進化したモデルといえます。