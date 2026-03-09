40代になると、身体朝イチの何げない習慣の積み重ねが、意外とやる気やパフォーマンスにつながっている。では、朝のいい習慣、悪い習慣とは？ 医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介しよう。（ダイヤモンド社書籍編集局・三浦岳）

40代は「勝負の年」である

40代に入り、「以前より太りやすくなった」「疲れが取れない」と感じてはいないだろうか。

多くの人はこれを単なる加齢や代謝の低下のせいにして、食事量を減らしたり、手軽なダイエットに頼ったりする。しかし、問題の本質は別のところにある可能性がある。

医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏は、著書『筋肉が全て』のなかで、老化や生活習慣病の背景には「筋肉の不足」が関わっていると指摘する。特に40代という時期について、次のように警告している。

40代半ば以後の数年は勝負の年だ。この時期は体脂肪の増加ばかりが目につくが、目に見えないところでもっと微妙な影響が起きている。ゆっくり静かに進行する筋肉の崩壊だ。――『筋肉が全て』より

筋肉を使わなければ「筋肉が崩壊」してしまう

この「静かなる崩壊」を加速させる最大の悪習は、「運動不足の常態化」だ。

脂肪の増減には敏感でも、筋肉を使わない時間が積み重なることの影響には無頓着な人が驚くほど多い。

だが実際には筋肉は見栄えのためのものでもなければ、体を動かすだけのための組織でもない。代謝の維持、血糖コントロール、免疫機能の調整など、多くの生理機能に関わる重要な組織だ。

にもかかわらず、「忙しい」「疲れている」という理由で運動を後回しにする生活が続けば、筋肉は確実に減少していく。ライオン氏は次のように言う。

動くのをやめると筋肉は収縮し始める。

高齢者が7日間ベッドの上で過ごしただけで脚の筋肉組織が約3％減少したという調査結果がある。

そんなのは自分と関係のない話だと思うかもしれないが、ちょっと運動をしなくなっただけでも筋肉組織が大幅に減るリスクがある。――同書より

少しでも筋トレをする

筋肉量の減少はゆっくり進むため、自覚しにくい。しかし、その積み重ねは将来の体力低下や慢性疾患のリスクに直結する。40代は、体脂肪の増加以上に、筋肉の維持に意識を向けるべき時期ともいえる。

さらにライオン氏は次のように説く。

身体を動かさない健康的生活など存在しない。

私たちが加齢による病気と考えているものは、実際には筋肉の障害による病気なのだ。――同書より

失われた筋肉を後から取り戻すのは簡単ではない。だからこそ重要なのは、「体を動かし、筋肉を維持する」生活への転換である。日々の生活の中で、「少しでも筋トレをする」選択を積み重ねることが、将来に大きな差を生む。

人生を終わらせるのは、突然の病ではない。40代から積み重ねた小さな選択の差である。その結果が残された人生の質を左右するのだ。

（本記事は、ガブリエル・ライオン著『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』に関連した書き下ろし記事です）

ガブリエル・ライオン（Dr. Gabrielle Lyon）

医師（DO）

イリノイ大学で栄養科学の学部課程を修了後、セントルイス・ワシントン大学において老年医学・栄養科学の臨床・研究フェローシップを修了。健康、パフォーマンス、老化、疾病予防におけるタンパク質の種類および摂取量の実践的応用に関する分野の専門家、教育者として活躍している。筋肉についての最新研究を網羅した本書は全米で大きな話題を呼び、ニューヨーク・タイムズベストセラー、ウォール・ストリート・ジャーナルベストセラー、USAトゥデイベストセラーとなり、世界各国での刊行が続いている。