藤井貴彦アナの様子が最近おかしい…櫻井翔にも「とばっちり」

日テレ・藤井アナに異変が…

「衆院選の特番で割り込むような発言をしたり、冬季五輪特番でメダリスト相手に失言するなど、視聴者をざわつかせる言動が増えていると、局内で話題になっています」（日テレ関係者）

報道番組『news zero』のメインキャスターを務める藤井貴彦アナ（54歳）に「異変」が起きている。

2月8日放送の『zero選挙2026』に、嵐の櫻井翔（44歳）と出演していた際には……。

「張り切り過ぎていたのか、藤井アナはインタビューの合間に個人的意見を述べることが多かった。そのせいで櫻井が話す時間が足りず、スタッフは困ったそうです」（番組制作会社関係者）

また、ミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅選手、小林陵侑選手に藤井アナがインタビューを行った際も、批判を浴びている。

冬季五輪のインタビューでも失言

「高梨選手は、前回の北京五輪ではスーツ規定違反で失格となっています。これを引き合いに出す形で、藤井アナは『今回の銅メダルでリベンジを果たせたか。小林選手、代わりに答えていただけますか？』と聞きました。そして高梨選手にも同じ質問を繰り返したんです。視聴者から『そこまでして過去を蒸し返す必要があるのか』との声が上がりました」（同前）

悪気はないにせよ、どこか焦っているようにも思える。要因は「4月改編」にありそうだ。実は、この改編に藤井アナのキャストが関わっている可能性が高いという。

「3月でNHKを退職する予定の和久田麻由子アナ（37歳）を、4月から日テレで起用しようという動きがあるのです。

その中で、候補として上がっているのが『news zero』のメインキャスター。その場合は櫻井とのコンビになるはずです。この路線を「予感」した藤井アナは、少しでも爪痕を残そうとしているのではないか」（別の日テレ関係者）

留任の可能性がzeroにならなければいいが。

【もっと読む】「正当な残業命令」にも従わない"残業キャンセル界隈"23歳新入社員を黙らせた、上司の「覚悟の言葉」

