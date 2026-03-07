【ホラー漫画】失踪した双子の妹から届く「笑顔の写真」。警察が見つけられなかった妹の「その後」を、謎の写真屋が残酷に解き明かす【作者に聞く】

【ホラー漫画】失踪した双子の妹から届く「笑顔の写真」。警察が見つけられなかった妹の「その後」を、謎の写真屋が残酷に解き明かす【作者に聞く】