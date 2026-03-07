【ホラー漫画】失踪した双子の妹から届く「笑顔の写真」。警察が見つけられなかった妹の「その後」を、謎の写真屋が残酷に解き明かす【作者に聞く】
五年前に忽然と姿を消した双子の妹「のり」。生死もわからぬまま警察の捜索は打ち切られ、家族は彼女の「最高の笑顔」を遺影にして葬儀を執り行った。しかし、その三年前から、差出人不明の封筒で「のり」の笑顔の写真が毎年一枚ずつ届くようになる。
これは妹からの「生きている」というメッセージなのか。それとも――。ようら(@nw5dB8UL5z61936)さんが描くミステリー漫画『のこりもの』は、一枚の写真に隠された残酷な真実を巡る、静かで鋭い物語だ。
■「嘘」や「秘密」を剥ぎ取るカメラ。笑顔の下に映ったのは、醜く歪んだ本心
物語は、みちの家にある「謎の写真屋」が迷い込むところから動き出す。彼が持つ特殊なカメラには、被写体の「本心」を写し出す力があった。
みちが大切に保管していた、送られてきた「のり」の笑顔の写真。それを写真屋のカメラで写してみると、そこには目を疑う光景が浮かび上がる。楽しそうに笑っていたはずの妹の顔が、ある写真は泣き、ある写真は怒り、そしてある写真は「憎しみ」に満ちた表情へと変貌していたのだ。
「意味はわかりません。ただ覆いを奪っただけなので」淡々と語る写真屋の言葉が、みちの心に深く重い波紋を広げていく。
■「双子×遺影」というテーマの捻り。日常に潜む不可解な違和感の魅力
作者のようらさんは、幼少期からチラシの裏に絵を描き続けてきた生粋のストーリーテラーだ。本作の着想について、こう語る。
「双子の話を描きたいと思ったのが始まりです。王道の『すり替わり』ではなく、少し捻った展開にしたくて、『遺影』というキーワードを組み合わせました。自分がまず解き明かしたいと思うような、謎めいたものを話に組み込むことを大切にしています」
人怖(ひとこわ)やオカルト、ミステリー要素を好むようらさん。本作もまた、単なる心霊現象では片付けられない、人間の業や家族の情念が複雑に絡み合っている。
■「自由に描き続けること」が今の目標。SNSで再燃した創作への情熱
一度はプロを目指すも、苦しさから筆を置いた時期があったというようらさん。しかし、pixivやSNSで自由に作品を発表し、読者からの熱い反応を得たことで、再び描く楽しさを取り戻した。
「今は、描きたいものを自由に描き続けることが一番の目標です」
最後まで読んだ後に再び冒頭の一ページを読み返すと、タイトルの『のこりもの』に込められた真意と、言いようのない切なさが胸に迫る。才気溢れる筆致で描かれる、美しくも残酷なミステリーの結末を、ぜひその目で確かめてほしい。
取材協力：ようら(@nw5dB8UL5z61936)
