¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û¡Ö¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ê¤éÀµ²ò¤Ç¤¤ë¤Ï¤º♡
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£
¡Ö¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©
¡Ö¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢´Á»ú¤È¥«¥¿¥«¥Ê¤Ç3Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥ì¥³Âç¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¥ì¥³Âç¤È¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÎÎ¬¤Ç¤¹¡£
Ç¯Ëö¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Öµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤â¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
