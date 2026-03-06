ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は５日、東京ドームで開幕した。

日本代表「侍ジャパン」が入る１次ラウンドＣ組・東京プール（読売新聞社など主催）は豪州が台湾に３―０で零封勝ちし、韓国はチェコに１１―４で大勝した。連覇を目指す日本は６日の台湾戦に向けて調整した。６日の予告先発は山本と発表された。

ＷＢＣ初戦前、最後の練習は、冒頭から非公開でチームプレーの確認に多くの時間を割いた。「キャンプでやっている選手はいたけど、（大リーガーら）間際で来た選手は確認作業をしないといけない」と井端監督はその意図を説明した。

指揮官は国際大会の経験が豊富で、ＷＢＣでは４強入りした２０１３年に出場している。台湾戦で同点打を放つなど大活躍だったが、今に最も生きているのはむしろ教訓の方だという。

１３年大会では、例えば盗塁なら、この球で絶対走るのか、モーションを盗めなかったら走らないのか、曖昧な部分もあったという。井端監督自身、実際に盗塁のサインが出て戸惑ったこともあったそうだ。「同じプレーでもチームごとに考え方が丸っきり違う。細かいことは色々ある。（各球団からメンバーが）集まるので、徹底するのは非常に大事」と言う。これは代表コーチ時代から心がけていた。２月の宮崎合宿では９日間の練習日のうち３度、非公開で連係プレーを確認していた。

監督就任後、強化試合や合宿では、ブルペン捕手らスタッフはなるべく同じ人を招集するなど、一つのチームとして機能させることに心を砕いてきた。大谷、山本といった世界的な選手が名を連ねるが、侍ジャパンの強みを「チームワーク。一体感がある」と言い切る。初戦で２４年の「プレミア１２」決勝で敗れた台湾とぶつかるなど難敵との対戦が続く今大会、全員が結束して連覇を勝ち取る。（林宏和）

◆ＷＢＣの特別ルール＝１次ラウンドは投手の球数制限が１試合６５球。ワンポイントリリーフは禁止され、投手は原則少なくとも打者３人か、イニング終了まで投げる必要がある。五回以降に１５点差、七回以降に１０点差がつくと、コールドゲームとなる。延長十回以降はタイブレイク制を採用し、無死二塁から始まる。