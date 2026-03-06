田端信太郎「いろんな意味で通りがいい」ホルムズ海峡封鎖で日本の海上自衛隊が派遣される可能性を断言
投資家の田端信太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「ホルムズ海峡が事実上の封鎖で今後、日本の海上自衛隊が活躍か！？」を公開した。動画内では、懸念されているホルムズ海峡の封鎖について独自の視点から言及し、日本の海上自衛隊が果たすべき役割やその可能性について持論を展開している。
田端氏はまず、ホルムズ海峡の封鎖問題について触れ、イラン側の実際の能力について疑問を投げかけた。「機雷封鎖する能力が今イラン海軍に、そもそも革命防衛隊にあるんですか？」と語り、封鎖という言葉が独り歩きしている状況を指摘する。その上で「封鎖というものの実際の定義についてよく考えた方がいい」と述べ、状況を冷静に見極める必要性を強調した。
続いて、仮にホルムズ海峡に機雷が敷設された場合の日本への影響と対応について考察した。もし機雷が出てきた場合には「日本の自衛隊が派遣される可能性は高いですね」と予想する。その根拠として、日本の海上自衛隊が持つ技術力を挙げ、「日本の海上自衛隊の機雷を除去する能力はかなり高いらしい。世界的に見ても」と、世界有数の掃海能力を持つ日本の役割について説明した。
最後に田端氏は、自衛隊の海外派遣に伴う法的なハードルや国際的な見え方について独自の視点を示した。機雷の除去という任務の性質上、「これが攻撃にも当たらないから、いろんな意味で通りがいいんですよ」と断言。他国への武力攻撃とは異なるため、国際社会や国内での理解を得やすいという認識を示し、自衛隊派遣の妥当性を説いて動画を締めくくった。
