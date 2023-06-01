Image: Apple

出揃いました。

Apple（アップル）は3月2日から4日にかけて、合計6種類の新製品をプレスリリースにて発表。

怒涛の新製品発表ラッシュはこれにて幕を閉じた？と思われるため、このタイミングでAppleが今回発表した新製品をざっとまとめてみました。

新色追加。待望のMagSafeにも対応した「iPhone 17e」

Image: Apple

iPhone 16eからお値段据え置き（税込9万9800円〜）なのに最小ストレージは256GBにアップして、ピタッとくっつくMagSafeにも対応したiPhone 17e。

A19チップ採用に加えて、耐擦傷性能は3倍になりました。新色のソフトピンクは春を感じさせる素敵な色合いに仕上がっています。

【これ見ればOK】iPhone 17e、登場。価格据え置きで性能アップ（3/3 最新版）

10万円を切ったA18 Pro搭載の「MacBook Neo」

Image: Apple

まったく新しいMacBookとして、税込9万9800円〜購入できるMacBook Neoが登場しました。13インチのディスプレイサイズ、最大16時間のビデオ再生、メモリは8GB一択、ストレージも256GBのみで、重量は1.23kgとなっています。

カラフルな本体カラーも特徴で、なかでもシトラスが可愛らしい色で気になりますね。

その正体は｢MacBook Neo｣、 A18 Proチップ採用で9万9800円から！

Image: Apple

M4チップを搭載したiPad Airのメモリはなんと12GBに。前モデルと比べて4GB増しで、Wi-Fi 7にも対応しました。こちらもお値段据え置きの税込9万8800円〜なのでお得感がありますね。

無印iPadのスペックだとちょっと物足りない、逆にiPad Proだとオーバースペックすぎると感じる人にとって丁度良いモデルかと。11インチと13インチのディスプレイサイズから選べるのもポイントです。

出ました。M4搭載iPad Air。11インチと13インチで9万8800円から

Image: Apple

最小ストレージが512GBとなったM5 MacBook Airは、AI処理性能が劇的にパワーアップしたことも魅力の1つとしてアピールされました。

本体価格は税込18万4800円〜と値上がりましたが、その分全体の作業もこれまで以上にスピーディーになるはず。持ち運びしやすい13インチと大画面で見やすい15インチから選べます。

新型MacBook Air登場。M5搭載でお値段もちょいアップ

史上最強のMacBookと化した「M5 Pro/M5 Max MacBook Pro」

Image: Apple

よりプロにふさわしいモデルへと進化したM5 Pro/M5 Max MacBook Pro。M5 Proのストレージは大容量の1TBスタート（M5 Maxは2TBスタート）で、M5 Proのメモリは24GBから（M5 Maxは36GBから）選べます。

本体価格はM5 Proモデルが税込36万9800円〜、M5 Maxモデルが税込59万9800円〜です。

パワーこそ正義。M5 Pro＆M5 Max搭載MacBook Pro見参！

数年ぶりにアップデートされた「Studio Display/Studio Display XDR」

Image: Apple

Apple純正ディスプレイの最新モデルことStudio DisplayとStudio Display XDRが登場しました。どちらの大きさも27インチですが、よりプロ仕様のStudio Display XDRはミニLEDを搭載してたり、最大120Hzのリフレッシュレートにも対応しています。

Studio Displayの本体価格は税込26万9800円〜、Studio Display XDRの本体価格は税込54万9800円〜です。

AppleのStudio Displayに新型登場。120Hzもついに対応！

Image: Apple

Source: Apple