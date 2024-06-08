大阪・朝日放送（ABCテレビ）の人気バラエティー「探偵！ナイトスクープ」で4代目秘書を務めている同局の増田紗織アナウンサー（29）が、31日付で退社することが2日、分かった。今後はフリーで活動し、学生時代を過ごした東京に拠点を移す。

30歳の節目を前に、将来を見据えて幅広い仕事にチャレンジするための前向きな退社だ。関係者は「番組アシスタントやロケなどバラエティーでの活躍も目指しているようです」と話している。

「ナイトスクープ」では、入社1年目の2019年11月に秘書に就任。同時にダウンタウン・松本人志（62）が3代目局長に就任しており、松本が活動休止する24年1月まで脇で支えていた。トーク中には松本から話を振られとっさに言葉を返したところ、「あの振りに答えられたの凄かったね」と機転の利いたトークを称賛される場面もあった。

慶大から同局に入社。24年からは系列キー局のテレビ朝日「グッド！モーニング」日曜版のサブキャスターを務めており、全国放送での露出も増えている。ABCラジオでは愛称の「サリー」にちなんだ番組「SALLY’S COFFEE」のパーソナリティーを担当。ゲストとの掛け合いで見せる天然キャラの一面や、音痴キャラといったおちゃめな姿も見せ、リスナーから愛されている。

退社に伴い、「グッド…」の出演や同ラジオは終了するとみられる。増田アナはリスナーを身近に感じられるラジオ番組への思い入れが深く、局関係者は「退社後も何かしらの形でラジオ番組を持ちたいと話しています」と明かした。同局はスポニチ本紙の取材に「現時点でお答えできることはありません」と話している。

◇増田 紗織（ますだ・さおり）1997年（平9）1月7日生まれ、東京都出身の29歳。父親の仕事の関係で5〜9歳は米ニューヨークで過ごし、英語が堪能。中学・高校時代はダンス部に所属。慶大法学部卒。特技はゴルフで、ベストスコアは89。愛称は「サリー」。