2026年3月1日、ヒカキンが自身のYouTubeチャンネルを更新。プロデュースしているラーメン『みそきん』の実店舗がオープンすることを報告した。

1店舗目は2025年8月7日、東京駅構内のラーメン店街「東京ラーメンストリート」にオープン。だがこちらの実店舗は2026年2月23日をもって閉店した。半年間で約13万杯を売り上げ大盛況だったようだが、今回は池袋と大阪にオープンすることが決まったようだ。

まずは池袋店から紹介していく。こちらは路面店になるようで、3月8日11時オープンが決定。完全予約制となっている。一方大阪店は、現在物件の目星がついた段階のようで、オープン時期は今年の夏ごろを予定しているようだ。ヒカキンは大阪店について、店舗の規模が「かなり大きい」ため、建設に時間がかかっていると説明した。

今回は池袋店の店内を紹介。なかに入ると長めのカウンター席が用意されており、店の奥の方にはさらにカウンターが続いている。奥のカウンターは高さが低めに設定されており、「お子さまにも優しい」「穴場です」と、子どもの食べやすさに配慮した席になっているようだ。

今回の動画に視聴者からは「パパ視点で素敵」「絶対絶対食べにいきます」「楽しみです」といった声が集まった。

（文＝向原康太）