在庫残りわずか！Francfrancの対象インテリアが30％オフになるオンラインストア限定セールは要チェック。
Francfrancでは2026年2月27日現在、オンラインストア限定で「インテリアセール」を開催中。
今なら、対象のインテリアアイテムを30％オフで購入できます。
新生活の準備に♡
セール対象となるアイテムは、全部で69点。
ソファ、オフィスチェア、ダイニングテーブルなど、スタイリッシュかつ大人可愛い家具やインテリアが大幅値下げ中です。
対象商品の中から、一部をピックアップして紹介します。
・メーネ ソファ アーム L ピンク （W810）【〜2024年9月生産モデル】
価格は4万5150円→3万1605円。
・スピリトオフィスチェア ホワイト
価格は1万4000円→9800円。
・【オンラインショップ限定】ラソン ダイニングテーブル ブラウン（W1150）
価格は3万9200円→2万7440円。
・アクリルアート ピンクヘアー
価格は9000円→6300円。
新生活準備を始めるなら、オンラインストアでのお買い物がオトクかも。
完売商品や残り僅かの商品が増えているので、気になる人はお早めに。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）