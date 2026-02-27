この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

新卒応援チャンネル【さざえ】が「【凸２本立て】ガチ学歴コンプ(無職)/借金300万営業マン 一夜で大物が2人現れた回【視聴者凸】」を公開した。動画には、さざえ氏と同い年である「21卒・28歳」の男性2人が登場。一人はエリート街道から転落した無職、もう一人は性欲に支配され借金300万円を背負った現役営業マンという、強烈な個性を持つ二人の「しくじり」エピソードが語られた。



一人目の元銀行員の男性は、地方国立大出身ながら大手銀行に就職。「就活で無双してやる」という野心のもと、1年目で3000万円の利益を出しMVPを獲得するほどの優秀さを見せた。しかし、自身の学歴コンプレックスとプライドの高さが災いし、異動先の地方支店で環境に適応できず鬱病を発症して退職。現在は無職で転職活動中だが、「俺は優秀だったんだぞというプライドを誇示してしまう」と冷静に自己分析し、「プライド切除手術があったら受けたい」と、過去の栄光と現在の状況のギャップに苦しむ胸の内を明かした。



二人目の住宅メーカー営業マンの男性は、元々真面目な性格だったが、仕事のストレスから風俗店に行ったことをきっかけにタガが外れた。「なんて素晴らしい世界なんだろう」と感動し、一晩で7軒ハシゴするなど散財を繰り返し、気づけば借金は300万円に膨れ上がったという。現在は債務整理中で、給料のほとんどを返済に回し、「手だけが友達」という禁欲生活を送っていると語った。



全く異なる転落人生を歩んだ二人だが、さざえ氏が話を掘り下げていく中で、年齢や卒年以外にも衝撃的な共通点が判明する。それは、二人とも「女性経験がない（童貞）」ということだった。学歴や借金という重たいテーマの裏にあった意外な事実に、さざえ氏も思わず「終わってるわ」と爆笑しつつツッコミを入れ、動画は締めくくられた。