Stray Kids（ストレイキッズ）のBang Chan（バンチャン）がLE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）を人ごみの中でそっと守るような姿がキャッチされ、話題を集めている。

■FENDIショー会場でStray KidsバンチャンとLE SSERAFIMユンジンが談笑！

ふたりは2月25日にイタリア・ミラノで行われたFENDI（フェンディ）の2026-27年秋冬ウィメンズコレクションショーに参加。動画に映る会場内はとても混雑している様子で、バンチャンの前にユンジンが並んでいるも、なかなか列が前に進まない。

ゆっくりと進んでいく中で、周囲の人がぶつからないよう、バンチャンは左手を上げてさりげなくユンジンの背中をガード。自然に後輩を守る行動に、バンチャンの視野の広さと心の温かさがよく伝わってくる。また、場内でふたりが和やかに言葉を交わす様子も捉えられた。

SNSでは「チャニの気遣い泣」「こんなん見たらさらに好きになっちゃう」「さりげなくガードしてる姿にドキュン」「紳士の中の紳士…カッコよすぎる」「チャニさんかっこい！」「こういうこと自然とできる男性素敵」「ユンジン守ってるのメロすぎ」と、バンチャンの振る舞いに賞賛の声が集まっている。

■Stray Kidsバンチャンがブラックスーツで登場

なおバンチャンのInstagramでは、オールホワイトのコーディネートに身を包んだバンチャンが、ショーを予告する動画を公開。バンチャンはカメラに向かってドアップで「Ready fot it？（準備はいい？）」と呼びかけている。

またショー会場へは、水色のシャツにブラックスーツを着たシックな装いで登場した。

■LE SSERAFIMユンジンはモノトーンのパンツルックで登場

そしてユンジンは、黒いシャツにホワイトジャケットとパンツを合わせたモノトーンコーデで登場。Instagramには当日や事前にミラノで過ごした際の写真や動画を大量にアップしている。