『崩壊が止まりません！中国がデフレを抜け出せない●●な理由を解説【マイキー佐野 経済学】』は、日本と中国のデフレを単純に並べる議論に疑問を投げかけ、その本質的な差異を産業構造と債務の所在から読み解く内容である。実業家のマイキー佐野氏は、かつて「中国は日本化している」と述べたが、両国を精査すると見かけ以上に構造が異なると指摘する。焦点は産業の自立性、債務の主体、そして政策余地の違いにある。



日本は家電や自動車など特定の完成品産業で世界的競争力を確立してきた。一方、中国はEV、半導体、通信、AI、深海探査、バイオなど全方位での自給自足と世界上位を目指す戦略を採る。サプライチェーンや重要鉱物も広範に押さえ、輸出面では優位を保つ。しかし内需は停滞し、外側の強さと内側の弱さが併存する。この二重構造が現在のデフレを複雑にしている。



佐野氏は、日本の長期デフレを「複雑骨折」に例える。バブル崩壊後のバランスシート不況により、企業と家計は資産価値の下落を受けて債務返済を優先した。もっとも高齢化は豊かさの蓄積の後に到来し、社会保障も一定の支えとなった。これに対し中国は、十分に豊かになる前に不動産依存の成長が行き詰まり、地方債務が積み上がった。社会保障が未成熟なため予備的貯蓄が増え、消費が伸びにくい。



象徴的なのがLGFVである。地方政府は直接の債務発行を制限されるため、融資平台を通じて資金を調達し、土地を担保にインフラ建設を進めてきた。成長目標の圧力は過剰投資を招き、需要を伴わない住宅や施設が残存する。債務は事実上、政府部門に近い位置に滞留する。この構図は、日本のように民間主体の不良債権処理へ収斂させる道筋とは異なる。



さらにゾンビ企業の存在が重なる。中国では税収や雇用を維持するため、採算の厳しい企業が存続する傾向がある。輸出を維持し生産を止めないことが優先される結果、価格競争は強まり、デフレ圧力が持続する。債務を顕在化させれば地方財政や金融機関に波及するため、問題は先送りされやすい。



動画では、こうした債務構造と産業戦略の交差点にこそ、中国が容易にデフレを脱却できない理由があると整理する。日本との類似は表層にとどまり、出口の難度はむしろ高い可能性がある。両国の差異をより立体的に把握するには、数値や事例を交えた全体像を確認する必要があるだろう。議論の輪郭をつかんだ上で映像を追うと、構造の重さが一段と明瞭になるはずである。