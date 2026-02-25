ABCテレビの大仁田美咲アナウンサーが、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）のロケで大ピンチに!? 大雪の中で奮闘する大仁田アナに、視聴者が「雪の中の妖精みたい」「白銀の世界に舞い降りた天使様」「雪ん子みたい」などと歓喜した。

大仁田アナといえば、1月期ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜よる10時15分～、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）に出演中。アナウンサーのドラマレギュラー出演は、ABCテレビ史上初だ。

そんな大仁田アナは『朝だ！生です旅サラダ』のロケで、絶品グルメを求めて真冬の石川県七尾市へ！ あまりにも寒いため、まずは能登食祭市場でカニの半身が入ったカニ汁で体を温め、自家製のどぐろ一夜干しをホイル焼きで味わった。

観光スポット・一本杉通りにやってきた大仁田アナは、地元民から名物グルメをたくさん紹介してもらったが、訪れた店はどこも休業！ 大雪が降る中でロケを続行した大仁田アナは、最後の望みをかけてとある店に連絡した。交渉の末に取材OKとなったため、大仁田アナは「よかった、よかったぁ～！ もう何も食べられないかと思ったぁ～！」と涙目になりながら喜んだ。

奇跡的に取材OKとなったのは、食事処・太左ェ門。もともと能登で民宿を営んでいた夫婦が、震災で移転して、仮設店舗で営業している。大仁田アナは、旬の地元産スズキの白身フライに、自家製タルタルソースをたっぷりつけて味わい、そのおいしさにビックリ！ 「ふわっふわ！ めっちゃおいしいです！ 外側がサクサクで、（スズキの）脂がものすごくのってる！」と笑顔で食リポした。

なお、大仁田アナの七尾市ロケVTRは、2月21日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。

放送後に大仁田アナは、「大雪だったこともあり、お休みの店が多く苦戦しましたが、苦戦したからこそ能登のお魚の美味しさが沁みました…」といったコメントとともに、オフショットをInstagramに投稿。コメント欄は、「雪の中の妖精みたいやなあ」「白銀の世界に舞い降りた天使様」「めちゃくちゃ寒そう！！ でも雪が似合いますね」「雪が降る中大変でしたね 雪ん子みたいでめんこいべさ」「大雪の中でしかも定休日ばかりのロケ、本当にお疲れ様でした！」といった声で大盛り上がりだった。

