『価格急下落。外国から見た日本市場の「無価値さ」について解説【マイキー佐野 経済学】』では、実業家・マイキー佐野氏が、日本国債の急落という一見小さな出来事の裏側に潜む構造問題を読み解く。



発端は数億ドル規模の売却注文だった。規模だけを見れば巨大な国債市場からすれば限定的に映る。ところが実際には、数十年ぶりの水準まで利回りが跳ね上がり、価格は大きく崩れた。なぜこれほどまでに反応したのか。佐野氏はその理由を「市場の厚み」に求める。



日銀が長年にわたり国債を吸収してきた結果、市場で実際に取引される在庫は大幅に減少した。規模が大きいことと、流動性が高いことは同義ではない。板の各価格帯に十分な注文が並んでいなければ、小さな成行注文でも価格は飛ぶ。佐野氏はこの状態を、広い湖ではなく水の浅い洗面器に例える。石を投げれば波は自分に跳ね返る。



さらに問題なのは、買い支えを前提にした安心感が、マーケットメーカーの機能を弱めてきた点である。最大の買い手が存在する環境では、在庫を抱えるインセンティブは低下する。買い入れ縮小局面に入れば、需給調整の担い手は細る。生命保険会社やメガバンクも規制や評価損リスクを意識し、積極的な追加購入には慎重になる。



価格変動が拡大すれば、VARと呼ばれるリスク管理指標が跳ね上がる。一定の閾値を超えれば機械的な売却が生じ、さらなる下落を招く。2003年の局面でも見られた連鎖である。今回は環境こそ異なるが、構造的な条件は重なりつつあると佐野氏は指摘する。



加えて、外国人投資家の売買比率は過去より大きく上昇している。外部からの評価や政策の見え方は、価格形成に直結する。国内だけで完結する市場ではない以上、海外センチメントを無視することはできない。



表面的には安定しているように見えた市場が、なぜ小さな衝撃で揺らいだのか。その背景には在庫減少、機能低下、リスク管理の連鎖という複数の要素が積み重なっている。本編では、それぞれの因果関係がより具体的に整理されている。