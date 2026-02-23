RIMMEL LONDON新作アイライナー♡鉄壁ウォータープルーフ登場

ロンドン発の人気コスメブランドRIMMEL LONDONから、まるで鉄壁のように落ちにくい新作アイライナーが登場します。水・涙・汗・皮脂・摩擦に強いウォータープルーフ処方で、美しいラインを長時間キープ。定番カラーに加え、限定のトレンドカラーもラインナップされ、毎日のメイクをより自由に楽しめる一本です♡

鉄壁級のウォータープルーフ処方

「ワンダー インク アイライナー」は、水、涙、汗、皮脂、摩擦に強いウォータープルーフ処方を採用。長時間*落ちにくい高機能タイプで、にじみを気にせず過ごせます。

フェルトチップタイプでペン先がブレにくく、なめらかに描けるのも魅力。初心者やアイライナーが苦手な方でも、まつ毛のはえぎわに沿って自然にラインを引けます。

さらに、動物由来成分不使用かつ動物実験を行わないヴィーガン＆クルエルティフリー処方も嬉しいポイントです。

*リンメル調べ。効果には個人差があります。

ランコム新作プライマー誕生♡3色で悩み補正

全5色のカラーラインナップ

001 ブラック

002 スパイスドチェスナッツ

003 アクアティックアリア（限定色）

004 ベルベットアイビー（限定色）

005 ハニーヘブン（限定色）

2026年3月20日（金）全国発売（2月27日（金）ロフト先行発売）。ワンダー インク アイライナーは全5色（うち限定3色）展開、各1,320円（税込）、1ml。

001ブラックは目もとをくっきり引き締める王道カラー。

002スパイスドチェスナッツはやわらかな印象に仕上げるブラウン系。限定色の003アクアティックアリアは洗練されたブルー、004ベルベットアイビーは深みのあるグリーン、005ハニーヘブンは遊び心あふれるイエローと、旬のアクセントカラーが揃います。

定番もトレンドも楽しめるバリエーションです。

春メイクをもっと自由に♡

にじみにくさと描きやすさ、そして気分を上げてくれるカラー展開を兼ね備えた一本。毎日のベーシックメイクはもちろん、限定色で冒険するのもおすすめです♪

自分らしさを大切にするRIMMEL LONDONの新作アイライナーで、春のまなざしをアップデートしてみてはいかがでしょうか。