45ºÐ¡¦¶¦Æ¯¤­¤ÇÃùÃß1500Ëü±ß¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÊ¿¶ÑÁü¤ÈÃùÃß¿å½à
¤Þ¤º¡¢ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ö²È·×Ä´ºº¡ÊÃùÃß¡¦ÉéºÄÊÔ¡Ë2024Ç¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æó¿Í°Ê¾å¤Î¶ÐÏ«¼ÔÀ¤ÂÓ¤Î¤¦¤ÁÉ×ÉØ¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÇ¯´Ö¼ýÆþ¤Ï872Ëü±ß¡¢ÃùÃß¤Î1À¤ÂÓÅö¤¿¤ê¸½ºß¹â¤Ï1556Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿ôÃÍ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¼ÁÌä¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃùÃß1500Ëü±ß¡×¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓÁ´ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ¡Ê1556Ëü±ß¡Ë¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤Ç¤¹¡£Åý·×¾å¤Ï¡ÖÆÍ½Ð¤·¤ÆÂ¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¿å½à¤Ë¶á¤¤¤ÈÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î1556Ëü±ß¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁ´Ç¯ÎðÁØ¤ò´Þ¤à¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢40Âå¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¿ôÃÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤ÉÃùÃß³Û¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ã±½ã¤ÊÈæ³Ó¤Ë¤ÏÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
40Âå¤Î¶âÍ»»ñ»º³Û¤È¡ÖÃæ±ûÃÍ¡×¤Î»ëÅÀ
¼¡¤Ë¡¢¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊJ-FLEC¡Ë¡Ö²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº 2025Ç¯¡ÊÆó¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¡Ë¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢40ºÐÂå¤Î¶âÍ»»ñ»ºÊÝÍ³Û¤ÏÊ¿¶Ñ1486Ëü±ß¡¢Ãæ±ûÃÍ¤Ï500Ëü±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡ÖÊ¿¶Ñ¡×¤È¡ÖÃæ±ûÃÍ¡×¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£Ê¿¶ÑÃÍ¤Ï°ìÉô¤Î¹â³ÛÊÝÍÀ¤ÂÓ¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ãæ±ûÃÍ¤Ï¥Çー¥¿¤ò¾®¤µ¤¤½ç¤ËÊÂ¤ÙÂØ¤¨¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¿¿¤óÃæ¡×¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿ôÃÍ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¡¢¼ÂÂÖ¤Ë¶á¤¤¿å½à¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£
1500Ëü±ß¤È¤¤¤¦¿å½à¤Ï¡¢40Âå¤ÎÊ¿¶Ñ¡Ê1486Ëü±ß¡Ë¤ò¤ä¤ä¾å²ó¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ±ûÃÍ¡Ê500Ëü±ß¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÌó3ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Åý·×Åª¤Ë¤Ï¡ÖÊ¿¶ÑÅª¤Ê¾å°ÌÁØ¡×¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤È¸½¼ÂÅª¤Ê»ëÅÀ
¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ãæ±ûÃÍ¤È¤ÎÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£40Âå¤Ç¶âÍ»»ñ»º500Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÀ¤ÂÓ¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ëÃæ¡¢1500Ëü±ß¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²È·×´ÉÍý¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢º£¸å¤Î¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£45ºÐ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶µ°éÈñ¤Î¥Ôー¥¯¤¬¤³¤ì¤«¤éÅþÍè¤¹¤ëÀ¤ÂÓ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ï·¸å»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²¾¤Ë65ºÐ¤Þ¤Ç20Ç¯¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢ËèÇ¯¤É¤ÎÄøÅÙÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤òµÕ»»¤¹¤ë»ëÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ï·¸å¤Ë2000Ëü±ß¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¸½ºß1500Ëü±ß¤¢¤ì¤Ð»Ä¤ê500Ëü±ß¤ò20Ç¯¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±½ã·×»»¤Ç¤ÏÇ¯´Ö25Ëü±ß¡¢·îÌó2Ëü±ß¤ÎÀÑÎ©¤ÇÃ£À®²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï±¿ÍÑ±×¤äÊª²Á¾å¾º¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¤Ã±½ã²½¤·¤¿»î»»¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼ý»Ù¾õ¶·¤äÅê»ñÊý¿Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÆÃÀ¤Èº£¸å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Á°½Ò¤Î²È·×Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÇ¯´Ö¼ýÆþ¤ÏÊ¿¶Ñ872Ëü±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ù½Ð¤âÁê±þ¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£½»Âð¥íー¥ó¡¢¶µ°éÈñ¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¸ÇÄêÈñ¤Î³ä¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃùÃß¥Úー¥¹¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
1500Ëü±ß¤È¤¤¤¦¸½ºß¤ÎÃùÃß³Û¤Ï¡¢Åý·×¾å¤ÏÊ¿¶Ñ¿å½à¤Ë¶á¤¯¡¢Ãæ±ûÃÍ¤è¤ê¤Ï¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¾Íè¤Î»Ù½ÐÍ½Äê¤äÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¿å½à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÀÑ¤ßÁý¤·¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Â¾À¤ÂÓ¤È¤ÎÈæ³Ó¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î²È·×¼ý»Ù¤È¾ÍèÀß·×¤Ë¾È¤é¤·¤ÆÂÅÅö¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
45ºÐ¡¦¶¦Æ¯¤¤ÇÃùÃß1500Ëü±ß¤È¤¤¤¦¿å½à¤Ï¡¢ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤Î²È·×Ä´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦Æ¯¤À¤ÂÓÊ¿¶Ñ¡Ê1556Ëü±ß¡Ë¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊJ-FLEC¡Ë¤ÎÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë40ÂåÊ¿¶Ñ¡Ê1486Ëü±ß¡Ë¤â¤ä¤ä¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ±ûÃÍ¡Ê500Ëü±ß¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åý·×Åª¤Ë¤Ï¾å°ÌÁØ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï°ìÄê¤Îº¬µò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¶µ°éÈñ¤äÏ·¸å»ñ¶â¤È¤¤¤Ã¤¿º£¸å¤Î»Ù½Ð¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Î¿å½à¤¬½½Ê¬¤«¤É¤¦¤«¤Ï³Æ²ÈÄí¤Î¾ÍèÀß·×¼¡Âè¤Ç¤¹¡£Ê¿¶Ñ¤ÈÃæ±ûÃÍ¤ÎÎ¾Êý¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¾È¤é¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê»ëÅÀ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
