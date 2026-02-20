WORSTRASHの初EP『Love Me Kill Me』収録曲より、新曲「SID CHAIN」のミュージックビデオが公開となった。

楽曲「SID CHAIN」は、WORSTRASHの持ち味である疾走感あふれるポップパンクサウンドをさらに研ぎ澄ましたキャッチーな仕上がりだ。これまで以上にラウドなエネルギーを全面に押し出すなどバンドを象徴する代表曲のひとつになる可能性を秘めているとのこと。

公開された「SID CHAIN」ミュージックビデオは、監督をVANLIが務めたもの。WORSTRASHの新たなフェーズを示唆する映像作品として完成したとのことだ。

■＜Love Me Kill Me Tour＞

2月04日(水) 千葉LOOK

2月10日(火) 長野ALECX

2月11日(水/祝) 新潟CLUB RIVERST

2月23日(月/祝) 名古屋ell. FITS ALL

3月04日(水) 北海道KLUB COUNTER ACTION

3月09日(月) 福岡Queblick

3月11日(水) 大阪アメリカ村DROP

3月12日(木) 静岡UMBER

3月27日(金) 水戸LIGHT HOUSE

3月31日(火) 兵庫 太陽と虎

4月07日(火) 東京LIVE HOUSE FEVER

https://w.pia.jp/t/worstrash-lovemekillme/