毎日を軽やかに運ぶ、クラシックデザインの頼れる相棒【アディダス】のリュックがAmazonに登場中‼
たっぷり入って、どこへでも。使いやすさを極めた【アディダス】のリュックがAmazonに登場!
アディダスのリュックは、日常の必需品をスタイリッシュに持ち運べるアイテムだ。ノートPCやランニングギア、繰り返し使えるコーヒーカップまでしっかり収納できる容量を備え、サイドにはウォーターボトル用のポケットを配置している。
素材にはリサイクル素材を60パーセント以上使用し、プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みを体現したつくりになっている。
シンプルで使いやすいデザインは、通勤・通学からスポーツシーンまで幅広く活躍し、どんなスタイルにも自然に馴染む。
クラシックなルックスと実用性を兼ね備え、毎日の相棒として頼れるバックパックだ。
