汚れ判断までおまかせ。AI搭載で家事を“任せる”という選択【ナーワル】全自動ロボット掃除機がAmazonで絶賛販売中！
触らず完結、考えて掃除。AI搭載で家事を“任せる”という選択【ナーワル】全自動ロボット掃除機がAmazonで絶賛販売中！
【最高の清掃体験を、最小限の手間で】Narwal Freo X Ultraロボット掃除機 水拭き 両用は最大8200㎩の超強力吸引とパワフルな水拭きを二刀流でこなし、お手入れも極めて簡単な全自動ロボット掃除機。"円型ロボットが苦手とする壁際の掃除も、日本特許取得済みの「テールスイング」技術で克服。人間がフォローしなくても、お尻をフリフリする動きによって、隅にたまりやすいホコリを除去。床の汚れ具合を自動検知するNarwal独自のDirtSense技術により、モップ洗浄時の水の汚れから床の清潔度を判断する。キレイになるまで、Freo X Ultraが同じ箇所を繰り返し掃除する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
【世界初の絡まりゼロフローティングブラシ】世界基準で認証されたメインブラシは、片端のみ固定された形状で、4つの独特なねじれを持つゴムブラシ、円錐型の形状、細かく配置された50度の角度を持ったブラシのそれぞれが、固定されていない片側に吸い寄せ、毛髪などの吸引物をダストボックスへスムーズに誘導。SGSおよびTÜVにより全ての吸引モードで毛髪の絡まり0％が認定された。Freo X Ultra 自動掃除機ロボットはカーペット上でも99％以上の毛髪を除去。
【世界初となる自己完結型ゴミ処理技術】Freo X Ultra ロボット 掃除機本体だけの自己完結型のゴミ収集システムにより、ステーションにゴミを貯めることはない。ステーションへのゴミ排出時の詰まり、ステーション内ボックスの臭い、収集時の大きな騒音の問題をいずれも解消できる。 また、収集したごみを圧縮することで、小さな本体に7週間*もゴミを保存することが可能なので、面倒なゴミ捨ての手間も大きく省くことができる。 さらにお掃除後にはダストバッグに対して45分間送風乾燥を行うことでゴミ中の水分を飛ばす。使い捨てダストバッグは99％以上の空気清浄機能があるHEPAフィルター付きなので、衛生面やニオイを心配する必要もない。
【完全自動のロボット掃除機で、真のメンテナンスフリーを実現】 Freo X Ultraお掃除 ロボットは長期のゴミ集塵&保管、洗浄液投入、モップ洗浄・温風乾燥、すべてが自動で行われる。水拭き後は汚れたモップを自動で洗浄し、モップパッドを繊維へのダメージが少ない40℃の温風で乾燥させ、細菌やニオイをしっかり除去。毎回必要な分だけ洗浄液を注入するから、重たい清水タンクを毎回満水にしなくても大丈夫。メンテナンスフリーで便利な自己清掃機能を備えたステーションは自動洗浄するだけではなく、清掃後は毎回ダストバッグに45分間の風を送ることで、ダストバッグ内の乾燥をするために、ウイルスや雑菌の増殖や嫌なニオイの発生を予防する。
