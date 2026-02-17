冬の睡眠、これで変わる。【オカモト】の「まるでこたつ」シリーズ就寝用レッグウォーマーがAmazonで絶賛販売中！
冬の睡眠、これで変わる！眠りの質は足元から。【オカモト】の「まるでこたつ」シリーズ就寝用レッグウォーマーがAmazonで絶賛販売中！
特許技術で足元からカラダを温める「まるでこたつ」シリーズのおやすみ用。足が冷えて眠れない、寝なきゃと焦ると不安という悩みに、眠りための3つのスイッチで、足先までポカポカ、まるでこたつみたいな温かさに包まれる。
血管の集中する足裏をしっかり覆って足先まで温める。足先オープンタイプなので、就寝時にも足先が蒸れることなく快適にお使いいただける。
心地よい眠りのポイントは、足裏にある特別なAVA血管。AVA血管が拡張して血流量が増加することで、つま先まで温かい血液が巡る。体の内部の温度：深部体温を下げることで身体は休息モードに入り、眠りやすくなると言われている。
洗濯の際はネットをご使用の上、中性洗剤で。また、使用素材は保温性に優れている反面、着用や洗濯での摩擦による毛玉が発生しやすい性質があるので、その際は毛玉取り器にてお手入れを。
