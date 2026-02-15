この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏がフィジカルAIの本質を解説！『日本が勝てる道は一つ。米半導体大手の仮想空間が日本の産業の命運を握る理由とは』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『日本が勝てる道は一つ。米半導体大手の仮想空間が日本の産業の命運を握る理由とは【マイキー佐野 経済学】』で実業家のマイキー佐野氏は、2026年に到来するとされるフィジカルAI時代を前に、日本のロボット産業が置かれた現在地を多角的に読み解く。従来の産業ロボットは、人間があらかじめ定義した動作を正確に繰り返す決定論的な機械であった。



しかし今後主流になるのは、環境を認識し、状況を理解し、自律的に判断を下すロボットである。いわば「知能」が価値の源泉となる時代への転換である。高度なAI基盤を握る米国と、圧倒的なコスト競争力と量産体制を武器とする中国が主導権を争う構図の中で、日本が完成品メーカーとして真正面から競り勝つ可能性は高くないというのが佐野氏の立場である。かつて世界を席巻した日本の優位性は、静かに揺らいでいるという認識が前提に置かれる。



その潮流を決定づける存在として挙げられるのが、米半導体大手NVIDIAの仮想空間基盤である。オムニバース上でロボットや工場を再現し、24時間止まることなく学習と検証を繰り返す。そして仮想空間で得た成果を現実世界に転写するSim to Realの枠組みが、開発の常識を書き換えつつある。現実の工場では時間やコスト、安全性の制約から膨大な試行錯誤を重ねることは難しい。一方、仮想空間では何年分もの経験を圧縮して積み上げることが可能になる。知能の進化速度は、物理的制約から解放された瞬間に加速する。その基盤に日本企業がどのように接続し、どの領域で不可欠な役割を担うのかが、産業の命運を分ける分水嶺となる。



では日本に活路はないのか。佐野氏は完成品での勝負を冷静に見極めたうえで、関節部品や精密減速機といった基幹パーツにこそ勝機が残されていると指摘する。ヒューマノイドにおいて関節は可動域と耐久性を左右する核心であり、その品質は最終製品の信頼性を決定づける。高精度で長寿命の部品を供給できる技術力は依然として国際的評価が高い。



完成品の主役ではなくとも、代替困難な黒子としてサプライチェーンに深く組み込まれる戦略である。さらに、日本特有の細かな動作データの蓄積、ハードとソフトを横断できる人材の育成、未完成でも市場で検証するアジャイル型開発への転換という3条件を提示する。仮想と現実、ハードとAI、製造とデータが交差する新局面の全体像は、動画内でより具体的な事例とともに立体的に語られている。