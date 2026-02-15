ミラノ・コルティナ五輪は１４日未明（日本時間）、スノーボード男子ハーフパイプ決勝が行われ、かつて福島県の南会津町や猪苗代町のスキー場で練習を重ねた平野歩夢選手（２７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）は７位入賞した。

４大会連続のメダル獲得は果たせなかったが、けが明けを感じさせない攻めの滑りに、町民たちからは惜しみない拍手が送られた。

平野選手は、１月中旬のワールドカップ（Ｗ杯）で複数箇所を骨折し五輪出場が心配されていたが、驚異的に回復。１２日未明の予選は１、２本目ともに技の難度を抑えながらもハイレベルな滑りを披露し、２５人中７位で決勝に進んだ。

２０２２年の北京五輪に続く連覇をかけたこの日の決勝。２回目は、１回目で失敗した大技「フロントサイドダブルコーク１６２０」（縦２回転、横４回転半）を成功させ、予選を上回る８６・５０点を獲得。しかし、３回目は空中技の着地が乱れて転倒し、記録更新とはならずに７位となった。

南会津町の「会津高原星の郷ホテル」ではパブリックビューイング（ＰＶ）が開かれ、未明にもかかわらず町民ら約４０人が集まった。平野選手の滑りを固唾（かたず）をのんで見守り、２回目ラストの空中技が成功すると「ナイス歩夢！」「よっしゃ！」と思わず立ち上がって喜ぶ人の姿も見られた。

ＰＶ会場の最前列では、平野選手が小学４〜６年の頃に技を磨いた同町「会津高原南郷スキー場」の元スタッフで、平野選手と家族ぐるみの付き合いがある酒井喜憲さん（７９）が熱いまなざしで中継を見守った。

酒井さんは当時小学生だった平野選手を自宅に泊め、スキー場まで送迎。平野選手ら利用客のために借金をしてまでハーフパイプコースを作り上げるなど選手たちを支えてきた。１４年のソチ五輪で銀メダルを獲得した平野選手に直接感謝されたことが忘れられないという。

その後は対面する機会がほとんどないが、現在に至るまで平野選手を「孫みたいな存在」として見守ってきた。決勝後、酒井さんは「あれだけ大きなけがの後で命がけで挑んだはず。普通は考えられないことを歩夢はやってのけた」と目を潤ませた。

平野選手は中学１年から約１年間、猪苗代町の沼尻スキー場でも練習に励んだ。練習終わりによく立ち寄ったという同町の和菓子店「日乃出屋」の３代目店主、福地顕さん（５６）も決勝をテレビ中継で見て「チャレンジ精神の高さに感動した」と語った。

平野選手は店の看板メニュー「天ぷらまんじゅう」のこしあん味が好物で、来店するたびに黙々と味わっていたという。「また福島に来る機会があれば、当時よりおいしくなった天ぷらまんじゅうを食べてほしい」と話した。