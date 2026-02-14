◇明治安田J1百年構想リーグ第2節 鹿島1―0横浜M（2026年2月14日 メルスタ）

鹿島のMF柴崎岳が決勝点の起点となり、今季初勝利を呼び込んだ。

0―0の後半24分に途中出場。攻撃のリズムに変化をもたらすと、同31分に自陣からFW鈴木へ正確なロングフィード。DFラインの背後に抜け出した鈴木からDF小川につなぎ、最後はFWレオ・セアラが頭で仕留めた。鈴木も「さすが」とうなった柴崎の右足で、膠着（こうちゃく）状態を打開した。背番号10は「前半はスペースに走り込む選手とパスを出すタイミングが合わない部分はあった。あのシーンは優磨がうまく動き出してくれたので、得点につながって良かった」とうなずいた。

昨季は夏場以降に出場機会を失い、終盤はベンチ入りを外れた。9年ぶりのリーグ制覇にも「サッカー人生で一番悔しかったし、最もうれしかったタイトル。表裏一体の感情だった」と言う。それでも周囲の信頼は揺るがず、今季も主将を託された。鬼木監督は「試合に絡めない時でも、メンバー外のトレーニングをずっとやり続けていた。あの姿勢があったからチームが一つになって、チャンピオンにつながったと思う」。9年ぶりリーグ制覇の陰の立役者だった。

指揮官が「吹っ切れているようなプレーが多い」と評す今季。昨年9月23日C大阪戦以来約5カ月ぶりにピッチに立ち、確かな存在感を示した。33歳は「やっぱりプレーするのは楽しい」とかみ締めるように言った。