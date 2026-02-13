【ちいかわ×松屋･松のや】「鬼辛カレー」をイメージしたコラボメニュー、限定グッズ付おこさまメニュー / WEB抽選企画も実施

松屋フーズホールディングスは、ちいかわ（©nagano）とのコラボ企画を、2月17日(火)10時より、全国の松屋および松のやにて開始する。

ちいかわ原作に登場する「鬼辛カレー」をイメージしたコラボメニューの販売に加え、おこさまメニュー購入者へのオリジナルグッズプレゼント、さらにWEB抽選によるプレゼント企画も実施される。一部店舗は対象外。数量限定のため、なくなり次第終了。

【画像を見る】「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」、ちいかわコラボ「オリジナルスライドパズル」、「オリジナルコラボどんぶり」の画像を見る

開催期間：

2026年2月17日(火)10:00〜2026年3月31日(火)9:59

対象店舗：

全国の松屋、松のや（一部店舗を除く）

〈コラボメニュー〉

◆松屋 ちいかわの鬼辛カレー

原作に登場する「鬼辛カレー」をイメージした一品。こだわりの本格スパイスを使用したカレーに、オリジナルのポップアップシートとピックを添えて提供される。

コラボメニュー1品の注文につき、「松屋×ちいかわ」コラボ限定のオリジナルフィギュア(全6種)を1個、ランダムでプレゼント。1人1日3食まで。

※松のやでの販売はなし

※松弁ネット、松弁デリバリー、ドライブスルーは対象外

〈おこさまメニュー購入特典〉

◆オリジナルスライドパズル プレゼント

対象のおこさまメニュー1品の注文につき、「松屋/松のや×ちいかわ」コラボ限定オリジナルスライドパズル(全6種)を1枚、ランダムでプレゼントする。1人1日3食まで。

対象メニュー

･松屋 おこさま牛めしわくわくセット

･松屋 おこさまカレーわくわくセット

･松のや お子様プレート

･松のや お子様パンケーキプレート

※店頭券売機･タブレット、松屋モバイルオーダー限定

※松のやではテイクアウト不可

◆オリジナルコラボどんぶり

応募対象期間中に松屋・松のやで発行された、ご注文合計金額800円（税込）以上の領収書（食券、レシート、web領収書）を撮影し、専用フォームへ必要事項を入力して応募。抽選で100人に「オリジナルコラボどんぶり」が当たる。※「すし松」「マイカリー食堂(専門店)」は対象外。

【応募対象期間】

2026年1月6日(火)10:00〜2026年3月31日(火)9:59

【応募受付期間】

2026年1月6日(火)10:00〜2026年4月7日(火)23:59

■応募フォーム