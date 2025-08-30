エンゼルスの菊池雄星投手（34）が3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するバッテリー組の集合日だった10日（日本時間11日）にアリゾナ州メサのキャンプ施設でブルペン入りし、20球の投球練習で順調な調整ぶりを披露した。既に自主トレ段階で球速97マイル（約156キロ）を計測していたことを明かすなど超速仕上げ。初の代表選出に強い意気込みがあふれ出た。

菊池はメディカルチェック後にキャッチボールし、さっそくブルペンへ向かった。直球、カーブ、スライダー、チェンジアップの全球種を織り交ぜて20球。熱のこもった投球に思いが表れた。

故郷の岩手、自宅のある南カリフォルニアで自主トレを積み、既に球速97マイルまで上がっていることを明かした。WBC出場のバッテリー組キャンプが始まる11日（同12日）にはライブBP（実戦形式の打撃練習）を予定。初日からの打者との対戦は異例中の異例で、超速仕上げの理由は日の丸を背負う責任感からに他ならない。

「普段のシーズンなら5月上旬くらいにピークをつくる。今年は3月6、7日あたりにはベストの状態をつくらないといけない。どこで投げるか分からないが、（大会の）開幕に100％に持っていくことを考えている」

侍ジャパンは3月6日に台湾との1次ラウンド初戦を迎える。井端監督から「投手陣の軸に」と期待される菊池は2戦目にあたる同7日の韓国戦での先発登板が有力視され、思い描いた「ベスト」にピタリと合う。

夜には自著出版に関するオンライン会見に参加。キャンプインを翌日に控える心境を「野球の足音を感じる」と表現した。アマチュア時代を通じても初の代表選出。「ちょうど1年前に井端監督が岩手に来て“一緒に戦おう”と言ってくれた。オールドルーキーで頑張りたい。目標は連覇しかない。貢献できるように」。34歳の春。言葉の端々から決意がにじみ出た。（笹田 幸嗣通信員）

《19日に“13万字”著書発売》菊池の著書『こうやって、僕は戦い続けてきた。「理想の自分」に近づくための77の習慣』（PHP研究所、税込み1760円）は今月19日に発売される。毎年200冊を読破する読書家で「考えていることを一つの形にするのが大切。名刺代わりの一冊にしたかった。出し切った」と13万字を書き上げた。花巻東の3学年後輩のドジャース・大谷に触れた項目もあり「許可はもらっていない」と笑い、「彼がなぜ世界一の選手なのか。尊敬するところがたくさんあるので文章にさせてもらった」と明かした。