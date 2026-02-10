【USJ】名探偵コナンの世界に生身で飛び込む脱出ゲームや、超レアキャラのグッズに大興奮！今だけのコラボ体験レポ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、日本発の世界的人気エンターテイメント作品の“超リアル”な世界に全身で飛び込めるイベント「ユニバーサル・クールジャパン 2026」を開催中。
【写真】毎年人気のハイチュウやアクセサリーなど、パークでしか購入できないグッズも多数
本記事では、コナン大好きライターと初心者の編集担当が「名探偵コナン・ワールド」を体験。千速さんのグッズやキッド様のチュリトスに、施設をめぐって謎を解くリアル脱出ゲームまで、全力で楽しむ模様をお届けする。
■写真映えするサンドウィッチやコナンカラーのカレーまんが登場
ロンバーズ・ランディング前テラスでは、蝶ネクタイ型変声機の鮮やかな赤とふっくらした形がかわいい「蝶ネクタイ型サンドウィッチボックス」が登場。中身はシンプルなハムチーズサンドだが、塩気強めのチーズにリンゴのさわやかさとシャキシャキ食感がアクセントになっている。
合わせて味わいたいのが、「フルーツサングリアティー&シェリービネガー」。アイスかホットが選べるが、ライターが選んだのはホット。ベリーの甘酸っぱい風味が紅茶に移り、香りがよくておいしい〜。まろやかな酸味のシェリービネガーとレモンも相性抜群。こちらは、シェリーと呼ばれた女・哀ちゃんのスリーブ付き。
カリフォルニア・コンフェクショナリー前フードカートでは、「名探偵コナンまん 〜キーマカレー〜」をゲット。ちょっぴりスパイシーなキーマカレーは、コナン君のジャケットと蝶ネクタイに包まれている。
「怪盗キッド・チュリトス 〜ホワイトグレープ味〜」は、キッド様らしい白をベースに、トランプ銃から発射されたであろうカードが飾られている。見た目からは想像できない、さわやかな甘酸っぱさにびっくり。
■爆破阻止をめざしてコナンや哀ちゃんと推理！世良ちゃんのアクションも超クールな脱出ゲーム
リアル脱出ゲーム「名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕(プロローグ)」は、4月10日(金)公開予定の劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』と連動、前日譚となるオリジナルストーリーが展開される。
舞台となるのは、新たに設立された「鈴木財閥スマートモビリティ研究所」の新技術発表イベント。園子お嬢様はもちろん、コナンや小五郎、蘭、世良も会場を訪れている。
開始を待つなか、施設に「1時間以内に要求に応じなければ、研究所を爆破する」と書かれた脅迫メールが。さらに大量のドローン爆弾が上空にあることも発覚したうえ、最初に身に着けたリストバンドに起爆装置が仕掛けられ、参加者全員が人質になった推理体験が始まる…！
今年も推理に使うのはタブレット端末。セキュリティを解除するための機能を哀ちゃんがインストールしてくれるので、館内をめぐって謎を解きながら爆破阻止をめざそう。
哀ちゃんから連絡を受け取ったり自分でモールス信号を打ったり、コナンの世界に入り込んだ気分が味わえる。謎が解けなくても、時間が経つとヒントがもらえるのがありがたい。ちなみに、時間がないときでも館内の地図をしっかり見てから動くのが結局近道なので、頭の片隅にアドバイスとして覚えておいてほしい。あとは毎度のことながら無駄なものはないので、視野を広く持って挑もう！
ラストの推理パートでは、女子高生探偵である世良ちゃんが大活躍。蘭ちゃんの空手に加え、彼女のジークンドーも炸裂する。
タブレットには最後に結果が表示されるのだが、終始、小五郎のおっちゃんばりのポンコツっぷりを見せたライターも編集担当に助けられ、チームで82%達成のBランクを記録した。推理ではなく勘も大いに含まれているが、満足度はSランクだった。
■松田陣平&萩原研二グッズも続々。Tシャツからアクセリーまでそろう
限定グッズも盛りだくさん。「名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕」の文字がアニメのサブタイトル調で刻まれたTシャツは、脱出ゲームに着て行きたい！
コナンが乗ったキャップは、ターボエンジン付きスケートボードやキック力増強シューズが描かれたサイドにも注目を。
ぬいぐるみキーチェーンは、スナップボタンのストラップでバッグに取り付けやすい仕様。コナン君や世良ちゃんのほか、松田陣平と萩原研二の爆発物処理班かつ親友コンビのほか、萩原千速と横溝重悟の神奈川県警組もラインナップされていて、どの関係性で並べるか一考の余地あり。
毎年好評のソフトキャンディは、横溝警部のハリコミチュウ、陣平ちゃん&萩のカイタイチュウ、コナン君&世良ちゃんのバクソウチュウのほか、千速さんの「ハイ チュウキン」の変わり種(？)がセットに。
コレクタブルグッズも要チェック。ヘアゴムは、蝶ネクタイや携帯電話など、それぞれのキャラクターを思わせるアイコンとイニシャルがあしらわれている。
キーチェーンは、みんなの名言や迷言、そこ採用したんだ!?となる発言が楽しい。
缶バッジは少年探偵団や交通課の由美&苗子コンビ、平次や和葉ちゃん、ジンに加え、シークレットありの全20種。
フード付きジャケットは探偵バッジが胸元に、コナンのちびキャラがバックに描かれている。ほか、キーチェーンセットやピアス&リング セット、イヤリング&イヤーカフセットなど、映画で活躍が期待されるキャラクターたちがモチーフになった小物類も充実している。
■新一の推理にうっとり。生歌も楽しめる「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」
今年はステージ上の生歌や新一の推理が見どころの「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」もお見逃しなく。コナン君“誕生”前のストーリーが描かれ、原作でもめったにお目にかかれない新一と、一緒にレストランを訪れている蘭の姿を居合わせた客として見ることができるのがたまらない！歌姫の身に着けていたブローチが消えてしまった謎を、2人と一緒に突き止めよう。
新一たちから目を離したくないのは山々だが、肉か魚のメインが選べる「デラ・ディーバ・スペシャルコース」は見た目も華やかな絶品なので、ぜひしっかり味わって。8種からランダムにコースターが付くスペシャルドリンクは、蘭ちゃんやコナン君をイメージした色味が美しく、並べて撮影したい。
さらに「名探偵コナン×ストーリー・ライド 〜激走の自動運転(オートドライブ)〜」には、にぎやかな少年探偵団が登場。鈴木財閥主催のスマートモビリティ体験会で一緒に乗り込んだ自動運転車にシステムトラブルが発生、大暴走するストーリーとライドがシンクロしたスリルを味わえる。ピンチに現れる西の名探偵・服部平次のバイクアクションもかっこいい！
名探偵コナンコラボは6月30日(火)まで、ミステリー・レストランのみ5月31日(日)まで。「名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕プロローグ〜」のチケットは大人・子ども共通で3200円〜。「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」のチケットは大人7000円、子ども(4〜11歳)2600円(入場券は別途要)。開催日およびチケットに関する詳細は、公式サイトをチェックしよう。
謎解きやライドでコナンの世界に入り込むここだけの体験をぜひ。
取材・文=上田芽依
撮影=大林博之
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)東野圭吾/集英社
原作/青山剛昌『名探偵コナン』(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)
(C) 2026 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会
【写真】毎年人気のハイチュウやアクセサリーなど、パークでしか購入できないグッズも多数
本記事では、コナン大好きライターと初心者の編集担当が「名探偵コナン・ワールド」を体験。千速さんのグッズやキッド様のチュリトスに、施設をめぐって謎を解くリアル脱出ゲームまで、全力で楽しむ模様をお届けする。
ロンバーズ・ランディング前テラスでは、蝶ネクタイ型変声機の鮮やかな赤とふっくらした形がかわいい「蝶ネクタイ型サンドウィッチボックス」が登場。中身はシンプルなハムチーズサンドだが、塩気強めのチーズにリンゴのさわやかさとシャキシャキ食感がアクセントになっている。
合わせて味わいたいのが、「フルーツサングリアティー&シェリービネガー」。アイスかホットが選べるが、ライターが選んだのはホット。ベリーの甘酸っぱい風味が紅茶に移り、香りがよくておいしい〜。まろやかな酸味のシェリービネガーとレモンも相性抜群。こちらは、シェリーと呼ばれた女・哀ちゃんのスリーブ付き。
カリフォルニア・コンフェクショナリー前フードカートでは、「名探偵コナンまん 〜キーマカレー〜」をゲット。ちょっぴりスパイシーなキーマカレーは、コナン君のジャケットと蝶ネクタイに包まれている。
「怪盗キッド・チュリトス 〜ホワイトグレープ味〜」は、キッド様らしい白をベースに、トランプ銃から発射されたであろうカードが飾られている。見た目からは想像できない、さわやかな甘酸っぱさにびっくり。
■爆破阻止をめざしてコナンや哀ちゃんと推理！世良ちゃんのアクションも超クールな脱出ゲーム
リアル脱出ゲーム「名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕(プロローグ)」は、4月10日(金)公開予定の劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』と連動、前日譚となるオリジナルストーリーが展開される。
舞台となるのは、新たに設立された「鈴木財閥スマートモビリティ研究所」の新技術発表イベント。園子お嬢様はもちろん、コナンや小五郎、蘭、世良も会場を訪れている。
開始を待つなか、施設に「1時間以内に要求に応じなければ、研究所を爆破する」と書かれた脅迫メールが。さらに大量のドローン爆弾が上空にあることも発覚したうえ、最初に身に着けたリストバンドに起爆装置が仕掛けられ、参加者全員が人質になった推理体験が始まる…！
今年も推理に使うのはタブレット端末。セキュリティを解除するための機能を哀ちゃんがインストールしてくれるので、館内をめぐって謎を解きながら爆破阻止をめざそう。
哀ちゃんから連絡を受け取ったり自分でモールス信号を打ったり、コナンの世界に入り込んだ気分が味わえる。謎が解けなくても、時間が経つとヒントがもらえるのがありがたい。ちなみに、時間がないときでも館内の地図をしっかり見てから動くのが結局近道なので、頭の片隅にアドバイスとして覚えておいてほしい。あとは毎度のことながら無駄なものはないので、視野を広く持って挑もう！
ラストの推理パートでは、女子高生探偵である世良ちゃんが大活躍。蘭ちゃんの空手に加え、彼女のジークンドーも炸裂する。
タブレットには最後に結果が表示されるのだが、終始、小五郎のおっちゃんばりのポンコツっぷりを見せたライターも編集担当に助けられ、チームで82%達成のBランクを記録した。推理ではなく勘も大いに含まれているが、満足度はSランクだった。
■松田陣平&萩原研二グッズも続々。Tシャツからアクセリーまでそろう
限定グッズも盛りだくさん。「名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕」の文字がアニメのサブタイトル調で刻まれたTシャツは、脱出ゲームに着て行きたい！
コナンが乗ったキャップは、ターボエンジン付きスケートボードやキック力増強シューズが描かれたサイドにも注目を。
ぬいぐるみキーチェーンは、スナップボタンのストラップでバッグに取り付けやすい仕様。コナン君や世良ちゃんのほか、松田陣平と萩原研二の爆発物処理班かつ親友コンビのほか、萩原千速と横溝重悟の神奈川県警組もラインナップされていて、どの関係性で並べるか一考の余地あり。
毎年好評のソフトキャンディは、横溝警部のハリコミチュウ、陣平ちゃん&萩のカイタイチュウ、コナン君&世良ちゃんのバクソウチュウのほか、千速さんの「ハイ チュウキン」の変わり種(？)がセットに。
コレクタブルグッズも要チェック。ヘアゴムは、蝶ネクタイや携帯電話など、それぞれのキャラクターを思わせるアイコンとイニシャルがあしらわれている。
キーチェーンは、みんなの名言や迷言、そこ採用したんだ!?となる発言が楽しい。
缶バッジは少年探偵団や交通課の由美&苗子コンビ、平次や和葉ちゃん、ジンに加え、シークレットありの全20種。
フード付きジャケットは探偵バッジが胸元に、コナンのちびキャラがバックに描かれている。ほか、キーチェーンセットやピアス&リング セット、イヤリング&イヤーカフセットなど、映画で活躍が期待されるキャラクターたちがモチーフになった小物類も充実している。
■新一の推理にうっとり。生歌も楽しめる「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」
今年はステージ上の生歌や新一の推理が見どころの「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」もお見逃しなく。コナン君“誕生”前のストーリーが描かれ、原作でもめったにお目にかかれない新一と、一緒にレストランを訪れている蘭の姿を居合わせた客として見ることができるのがたまらない！歌姫の身に着けていたブローチが消えてしまった謎を、2人と一緒に突き止めよう。
新一たちから目を離したくないのは山々だが、肉か魚のメインが選べる「デラ・ディーバ・スペシャルコース」は見た目も華やかな絶品なので、ぜひしっかり味わって。8種からランダムにコースターが付くスペシャルドリンクは、蘭ちゃんやコナン君をイメージした色味が美しく、並べて撮影したい。
さらに「名探偵コナン×ストーリー・ライド 〜激走の自動運転(オートドライブ)〜」には、にぎやかな少年探偵団が登場。鈴木財閥主催のスマートモビリティ体験会で一緒に乗り込んだ自動運転車にシステムトラブルが発生、大暴走するストーリーとライドがシンクロしたスリルを味わえる。ピンチに現れる西の名探偵・服部平次のバイクアクションもかっこいい！
名探偵コナンコラボは6月30日(火)まで、ミステリー・レストランのみ5月31日(日)まで。「名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕プロローグ〜」のチケットは大人・子ども共通で3200円〜。「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」のチケットは大人7000円、子ども(4〜11歳)2600円(入場券は別途要)。開催日およびチケットに関する詳細は、公式サイトをチェックしよう。
謎解きやライドでコナンの世界に入り込むここだけの体験をぜひ。
取材・文=上田芽依
撮影=大林博之
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)東野圭吾/集英社
原作/青山剛昌『名探偵コナン』(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)
(C) 2026 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会