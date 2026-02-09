½Õ²¼Ãå¤Çµ¤Ê¬°ì¿·¡£SALON by PEACH JOHN¤«¤é2026Ç¯½Õ¤Î¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì
¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ëSALON by PEACH JOHN¡Ê¥µ¥í¥ó ¥Ð¥¤ ¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó¡Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢2026Ç¯½Õ¤Î¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤ä½Õ¤Î¿·¥«¥é¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
Æ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤ä½Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¥«¥é¡¼¤Ë¤è¤ë¿·¿§¤ä¤Ê¤É¡¢Ãå¿´ÃÏ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢µ¡Ç½À½Å»ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¿·ºî¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥Ö¥é¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡Ê5,100±ß¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥é¥Ã¥»¥ë¥ì¡¼¥¹¤òÁ´ÌÌ¤Ë¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¡¢¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¡¢¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¥Á¥ã¡¼¥à¤â»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥é¡¼Å¸³«¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¢¥Ã¥·¥å¥ß¥ó¥È¡¢¥¢¥Ã¥·¥å¥Ü¥ë¥É¡¼¤ÎÁ´3¿§¡£
¡Ö¥Ç¥³¥ë¥¿¥ó¥¢¡¼¥Á¥ì¡¼¥¹¥Ö¥é¡×¡Ê5,100±ß¡Ë¤Ï¡¢Ãª¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Î¥«¥Ã¥×¤¬²¼¤«¤é¥Ð¥¹¥È¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë»ÅÍÍ¡£È©¤¢¤¿¤ê¤ÎÍ¥¤·¤¤¥½¥Õ¥È¥ï¥¤¥ä¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥Ã¥×°ÌÃÖ¹â¤á¤Î¥Ð¥¹¥È¤ò¥á¥¤¥¯¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥é¡¼Å¸³«¤Ï¥Í¥¤¥Ó¡¼¤È¥Û¥ï¥¤¥È¡£
¡Ö¤Þ¡Á¤ë¤¯À¹¤ì¤ëÃå¤ä¤»¥Ö¥é¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥¹¡×¡Ê5,100±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥¹¤Î¥«¥é¡¼¤¬°ú¤Î©¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅ¸³«¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ü¥ë¥É¡¼¤Î3¿§¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥Ö¥é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡Ê5,100±ß¡Ë¤«¤é¤Ï¥¢¥Ã¥·¥å¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¡Ö¤Þ¡Á¤ë¤¯À¹¤ì¤ëÃå¤ä¤»¥Ö¥é¥·¥ã¥ë¥à¡×¡Ê5,100±ß¡Ë¤«¤é¤Ï¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬½Õ¤Î¿·¿§¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ìÅÐ¾ì¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Ãå¿´ÃÏ¤ò³ð¤¨¤ë¥ì¡¼¥è¥óº®¤ÎÇö¼ê¥«¥Ã¥È¥½¡¼¡Ö¥ì¡¼¥è¥ó¥ì¡¼¥¹¥¹¥¥Ã¥Ñ¡¼¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡×¡Ê7,600±ß¡Ë¤â¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¡¼¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î2¥«¥é¡¼¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥Ö¥é¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¥Õ¥é¥ï¡¼
¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¢¥Ã¥·¥å¥ß¥ó¥È¡¢¥¢¥Ã¥·¥å¥Ü¥ë¥É¡¼
²Á³Ê¡§5,100±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥·¥ç¡¼¥Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¥Õ¥é¥ï¡¼
¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¢¥Ã¥·¥å¥ß¥ó¥È¡¢¥¢¥Ã¥·¥å¥Ü¥ë¥É¡¼
²Á³Ê¡§2,700±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥½¥ó¥°¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¥Õ¥é¥ï¡¼
¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¢¥Ã¥·¥å¥ß¥ó¥È¡¢¥¢¥Ã¥·¥å¥Ü¥ë¥É¡¼
²Á³Ê¡§3,000±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ç¥³¥ë¥¿¥ó¥¢¡¼¥Á¥ì¡¼¥¹¥Ö¥é
¥«¥é¡¼¡§¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È
²Á³Ê¡§5,100±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ç¥³¥ë¥¿¥ó¥¢¡¼¥Á¥ì¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¥Ä
¥«¥é¡¼¡§¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È
²Á³Ê¡§2,700±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ç¥³¥ë¥¿¥ó¥¢¡¼¥Á¥ì¡¼¥¹¥½¥ó¥°
¥«¥é¡¼¡§¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È
²Á³Ê¡§3,000±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Þ¡Á¤ë¤¯À¹¤ì¤ëÃå¤ä¤»¥Ö¥é¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥¹
¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ü¥ë¥É¡¼
²Á³Ê¡§5,100±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Þ¡Á¤ë¤¯À¹¤ì¤ëÃå¤ä¤»¥·¥ç¡¼¥Ä¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥¹
¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ü¥ë¥É¡¼
²Á³Ê¡§2,700±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Þ¡Á¤ë¤¯À¹¤ì¤ëÃå¤ä¤»¥½¥ó¥°¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥¹
¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ü¥ë¥É¡¼
²Á³Ê¡§3,000±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥Ö¥é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯
¥«¥é¡¼¡§¥¢¥Ã¥·¥å¥é¥Ù¥ó¥À¡¼
²Á³Ê¡§5,100±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥·¥ç¡¼¥Ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯
¥«¥é¡¼¡§¥¢¥Ã¥·¥å¥é¥Ù¥ó¥À¡¼
²Á³Ê¡§2,700±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¥½¥ó¥°¥¯¥é¥·¥Ã¥¯
¥«¥é¡¼¡§¥¢¥Ã¥·¥å¥é¥Ù¥ó¥À¡¼
²Á³Ê¡§3,000±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Þ¡Á¤ë¤¯À¹¤ì¤ëÃå¤ä¤»¥Ö¥é¥·¥ã¥ë¥à
¥«¥é¡¼¡§¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó
²Á³Ê¡§5,100±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Þ¡Á¤ë¤¯À¹¤ì¤ëÃå¤ä¤»¥·¥ç¡¼¥Ä¥·¥ã¥ë¥à
¥«¥é¡¼¡§¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó
²Á³Ê¡§2,700±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Þ¡Á¤ë¤¯À¹¤ì¤ëÃå¤ä¤»¥½¥ó¥°¥·¥ã¥ë¥à
¥«¥é¡¼¡§¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó
²Á³Ê¡§3,000±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ì¡¼¥è¥ó¥ì¡¼¥¹¥¹¥¥Ã¥Ñ¡¼¥Ñ¥¸¥ã¥Þ
¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¡¼¡¢¥Ô¥ó¥¯
²Á³Ê¡§7,600±ß
