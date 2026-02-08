今回紹介するのは、Threadsに投稿された子猫ちゃん。当時は、白い毛並みがメインだったそうです。きっと、大きくなっても白い猫に育つのだろう…誰しもそう思うかもしれませんが、実際は…。投稿はThreadsにて、5.8万回以上表示。いいね数は7000件を超えたようです。

【写真：キレイな白い毛並みの子猫→成長したら、『色が変化』して…別の猫にしか見えない『衝撃のビフォーアフター』】

白猫詐欺

今回、Threadsに投稿したのは「はせまろ」さん。

投稿されたのは、とある猫ちゃんのビフォーアフター。子猫時代、猫ちゃんは体が真っ白な猫ちゃんだった模様。キレイな白毛だったようです。きっと大きくなっても、この猫ちゃんは白猫のままだろう…特に疑うことなくそう信じていた方も多かったはずです。

しかし、成長した猫ちゃんは、なんとサバシロ柄。白の毛並みに加え、シルバーと黒が混じった毛色になったみたいです。これは、見事な白猫詐欺。しかし、これはこれで、とっても可愛いですよね。

白猫詐欺に遭ったという声が相次ぐ

白猫詐欺といっても過言ではない、猫ちゃんのビフォーアフター。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「たまらん～かわいい」「美形ですね」「なんか2度美味しい感じですね」などの声が多く寄せられていました。中には、うちも白猫詐欺に遭いました！というコメントもちらほら。意外と同じ経験をされた飼い主さんは多いのかもしれませんね。

Threadsアカウント「はせまろ」では、猫のはせちゃん、まろちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。猫ちゃんたちがのびのびと暮らしている様子は眼福です。

写真・動画提供：Threadsアカウント「はせまろ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。