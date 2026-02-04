【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年2月9日〜2月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月9日〜2月15日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面ではポジティブに捉えていくでしょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
自分に足らないものがあったとしても、しっかりとした態度や行動を取っていきます。その強さが周りの人達にも伝わりやすいでしょう。仕事や公の場では新しい流れや珍しい内容のものが入り込んでも、自分の譲れない条件などを安定して提示し続けるようです。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
軽やかに考えていけるようになります。相手に合わせることも自分の希望が通らないことも、進んでいく上での問題だとプラスに考えられるでしょう。シングルの方は、現実逃避をしがちな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらを信用できるまで愛情の出し惜しみをします。
｜時期｜
2月9日 妄想が膨らむ ／ 2月10日 ライバルが減る
｜ラッキーアイテム｜
好きな香りのボディソープ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞