「戦後最短」真冬の選挙戦 消費税減税でほとんどの各党“横並び”物価高に有効か？「食料品の消費税ゼロ」飲食店の困惑 穴埋め財源も不透明のまま…【サンデーモーニング】
27日に公示された衆院選はほぼ全ての政党が「消費税減税」を掲げる異例の展開となっていますが「食品の消費税ゼロ」には飲食店から戸惑いの声もあがっています。
「戦後最短」の選挙戦 消費税減税で各党“横並び”
解散から投開票まで16日間という戦後最短・真冬の衆院選。
28日には期日前投票が始まりましたが、突然の解散だった影響も...
――入場券は？
期日前投票をした人（28日・金沢市）
「来てない、まだ来てない」
――入場券がない投票は？
期日前投票をした人
「初めて」
多くの地域で、投票所の入場整理券の配布が間に合わなかったのです。
金沢市選挙管理委員会 松本 明書記長
「入場整理券がお手元に無くても、宣誓書を記入したうえで本人確認させていただき、投票可能となっています」
日本郵便は、入場券の配達について「多くの自治体で、2日（月）以降になる見通し」と発表しています。
公示を迎えた日、「第一声」で与党は...
自民党 高市 早苗総裁（27日・秋葉原）
「なんとか、自⺠党と維新で過半数きっちりとらせてください。もう今、勝負しなきゃ。せっかく高市内閣で政策を打ち出したけれども実現できない」
日本維新の会 藤田 文武共同代表（27日・秋葉原）
「自⺠党と組んだ政党は、みんななくなっていった、埋もれていく。でも、高市総理・総裁の熱い直球の気持ちに、私たちも応えようと」
一方、野党は...
中道改革連合 野田 佳彦共同代表
「衆議院議員の任期は4年ある。わずか1年4か月で解散です。私も、もっと働いて働いて働いて働いて、国⺠のために頑張りたかった。なんでこの時期に解散なのかな」
党首討論でも舌戦 「消費税」各党の公約は
党首討論でも、舌戦を繰り広げています。
れいわ新選組 大石 晃子共同代表（1月26日・news23党首討論）
「自⺠党も統一教会との文書が出てきた」
自民党 高市総裁
「名誉毀損になりますよ。その文書なるものを見ましたけれども、明らかに誤りです」
れいわ新選組 大石共同代表
「説明されていませんよ」
そして、物価高が暮らしを直撃するなか、大きなテーマとなっているのが「消費税」です。
共産党 田村 智子委員長
「（消費税）一律5％が最もシンプル。公正な税制と一体で、消費税の減税という方向に向かうことを求められている」
「チームみらい」を除く全ての政党が、消費税の「減税」や「廃止」を公約に掲げている状況ですが、運用の仕方や時期・財源は、はっきりしないままです。中でも「食料品の消費税ゼロ」が実現されれば、影響が出る現場も。
【消費税】（衆議院公約などから）
自民・維新「飲食料品を2年間0％『検討を加速』」
中道「今秋から恒久的に食料品0％」
国民「時限的に一律5%」
共産「廃止をめざし緊急に5%」
れいわ「廃止」
参政「廃止」
ゆうこく「廃止」
保守「恒久的に食料品0％（酒類含む）」
社民「一律0％」
みらい「消費税減税より社会保険料引き下げ優先」
“食料品消費税ゼロ”に「全然喜べない」飲食店の困惑
衆院選で焦点となっている「食料品の消費税ゼロ」。実現されれば直接影響を受ける飲食店を訪ねると...
やきとり家「竜鳳」戸越銀店 佐藤 秀一オーナー
「大変ですよ。全然喜べないですよ」
こう話すのは、焼き鳥店の経営者。焼き鳥の持ち帰りは、消費税がゼロになる可能性がありますが...
やきとり家「竜鳳」戸越銀店 佐藤オーナー
「値札もそうですし、端末とかいろいろ使っていて、全部変えていかなきゃならない」
もしも、2年限定の減税となる場合は税率が戻るタイミングがさらに不安です。
やきとり家「竜鳳」戸越銀店 佐藤オーナー
「その後（値段を）戻しますって、許されるのかどうか。お客様がいるわけだから、すぐ値段を戻すことができないと考えていかないと」
店頭で弁当や総菜を販売する中華料理店では、仕入れにかかる消費税を心配します。
中国料理「百番」白井誠マネージャー
「食品だけゼロになっちゃうと、（仕入れ分の消費税を）丸々払わなきゃいけなくなっちゃいますよね」
お客さんが払う消費税がゼロになるといっても、お店が購入する資材や外注費などには、消費税がかかります。各党のいまの主張では、仕入れをする際の消費税の扱いが見通せないため、お店の資金繰りが厳しくなる可能性があるのです。
もし、食料品の消費税がゼロになった場合値段がどうなるのか尋ねると...
中国料理「百番」白井マネージャー
「気持ちとしては8％落としたいけど、実情としてはほぼ赤字かどうかぐらいのところでやっているので、（値段は）変えられない。お客さんから怒られるかもしれないけど、説明します。『苦しいんで』って。『やっと出血が止まるレベルなので、許して下さい』という感じになると思います」
止まらない物価高。加えて人件費も上がるなか、価格転嫁が難しかったお店としては、消費税が下がっても、値段を下げることは難しいと話します。
ドイツでは、コロナ禍の2020年から半年間、消費税を一時的に下げましたが、値段が変わらない商品が多数あったという調査もあります。（自民党税調勉強会資料より）
もし日本でも同じことになると、物価高対策として有効なのかどうかという疑問が残ります。
「消費税減税」は物価高に有効？ 穴埋め財源も不透明のまま
「消費税減税」の不透明な部分は他にも...
国民民主党 玉木 雄一郎代表（1月26日・党首討論）
「実施時期を明確に教えてください」
自民党 高市早苗総裁
「内閣総理大臣として答えると、2026年の臨時国会（での法案提出）が可能であれば...」「ただ自⺠党の公約としては、国⺠会議で詰めたうえで実施をしていく」
国民民主党 玉木代表
「自⺠党としては『検討加速』だが、総理大臣としては『来年度中を目指す』ということか。なぜそれがズレるか分からない」
減税の具体的な時期は見通せません。若い世代からは...
街の声
「減税してほしいです」
「いま減税したら、買い物とかがちょっと安くなったりするので、そういう面ではありがたいなと」
一方、”ツケ”が回ってくることへの不安も聞こえてきます。
街の声
「結構、現実的ではないかなと思って。消費税をなくしたところで、他のところで取られちゃうかなと」
「将来、子どもができた時のことを考えた時に、懸念が残るかなって」
気になる財源。食料品の消費税だけがゼロになった場合でも、毎年約5兆円の税収が失われることになります。党首討論では、高校生からこんな問いも...
高校生「財源確保の具体策をお聞かせください」
高校生（1月24日・党首討論）
「多くの政党が掲げる、消費税減税について財源確保の具体策をお聞かせください」
参政党 神谷 宗幣代表
「高校生まで『財源が』と言い始めている。かなり頭が財務省だなと。消費税を集め始めてから日本の経済成⻑が止まったので、『1回消費税を止めてみよう、廃止してみよう』というのが、参政党の意見です」
財源について、与党は「国⺠会議で検討する」としていますが、対する最大野党の中道改革連合は。
中道改革連合 野田 佳彦共同代表（1月26日・党首討論）
「ファンドの運用益で、減税とか社会保険料低減にあてるというのが、我々の考え方」
自民党 高市総裁
「（「中道」提案のファンドについて）まだ詳細が掴み切れてないのですが、非常にリスクが高いと考えています」
年金積立金の運用や、大企業‧富裕層への優遇税制の見直しなど、様々な方法を主張する各党。本当に財源を確保できるのでしょうか。