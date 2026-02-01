義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜


これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、ドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題の「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」。毎日が発見ネットでの連載が2023年にコミカライズされるほど人気の同作は、SNSで「凄かった…義母が強烈すぎる」「先が気になって読み進めてしまった」などさまざまな感想が投稿されており、続編の刊行を期待する声も多い。

実は、そんな人気作の内容はすべて、Ameba公式トップブロガー・かづ(@kadu0614)さんの実体験だというから驚きだ。今回は、壮絶な人生を生き抜いてきた原作者のかづさんと、迫力ある作画で本作の魅力をさらに引き出している、漫画担当の赤星たみこ(@tamikong)先生のお2人に話を伺った。

■80年代の結婚は家柄や学歴がつり合ってないとダメ！

反対する義母の態度に、かづの父も怒り爆発!!


なんとか両家顔合わせとなったものの、義母が周囲に「ヤクザに脅されている」と言っていたことが明らかに!!


なぜ、そこまで義母が結婚に反対するのかを彼に問い詰めると…その理由に一同驚愕！


結婚を決めたその瞬間から、人生が一気にハードモードに切り替わることがある。本作「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」は、まさにそんな現実を描いた作品だ。看護学生だった原作者のかずさんは、交際中の男性と結婚を決意し、両家の挨拶に向かう。幸せな未来を思い描いていたはずのその場で待っていたのは、想像もしなかった展開だった。

挨拶の席に現れたのは、彼の両親だけでなく、なぜか義母の友人まで同席していたのだ。その理由として語られたのが、「やくざに脅かされているから」というにわかには信じがたい話だった。祝福されるはずの場は一転し、不安と違和感が渦巻く空気に包まれていく。

かづさんは、「私は基本的に落ち込むことがありません。落ち込んだり悩んだりしている時間があれば、それをどうやれば改善できるのかを考えた方が有意義だと思う。離婚するにせよ、しないにせよ、『自分の人生に後悔しないように納得のいく老後を迎えるために今がある』」と振り返り、山あり谷ありの人生を経て、いまの穏やかさを手に入れたという。さらに、「出口のないトンネルはありませんし、明けない夜もありません。いつの日か来る『いざという日』のために、技術であったり知恵であったりもちろんお金も備えておいてほしい」と、同じ悩みを抱える人へメッセージも送ってくれた。

作画を担当した赤星たみこさんは、「好きなキャラクターは、やっぱりかづさん。明るくて元気でめげないキャラクターは、どんな漫画でも王道のキャラ」と断言する。

過酷な状況を“クエスト”として進み続けた1人の女性の物語が気になった人は是非読んで欲しい作品だ。

取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)

